الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش في ميانمار

واشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش فى ميانمار

ميانمار
ميانمار

دانت الولايات المتحدة الهجمات التي تقول إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 مدنيا في ميانمار على أيدي الجيش شرقي البلاد، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات "لمنع تكرار الفظائع".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: "أننا قلقون إزاء قسوة النظام العسكري في معظم أنحاء بورما، بما فيها بولايتي كاياه وكارين مؤخرا".

وأضاف أن "استهداف الأبرياء والمنظمات الإنسانية غير مقبول، وتمثل فظائع الجيش الواسعة ضد شعب بورما دليلا على ضرورة محاسبة عناصره".

وأكد أن "المجتمع الدولي يجب أن يبذل مزيدا من الجهود لتفعيل هذا الهدف ومنع تكرار الفظائع في بورما، بما في ذلك عن طريق إنهاء بيع الأسلحة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج للجيش".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان منظمات حقوق الإنسان عن مقتل 35 شخصا، بينهم نساء وأطفال واثنان من العاملين في منظمة Save the Children الإنسانية الدولية جاء عمليات الجيش في ولاية كاياه بشرق ميانمار (بورما سابقا).

 

و علي صعيد آخر ، تعاني المستشفيات الأمريكية من فوضى وتعثرات بسبب ارتفاع أعداد المرضى بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المستجد في موجة عدوى وصفتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بأنها غير مسبوقة في بعض المناطق؛ حيث يستعد العاملون الطبيون لمزيد من البؤس في الأسابيع المقبلة.

حظر الاسلحة واشنطن بيع للجيش ميانمار أسلحة لأسلحة تدعو جيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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