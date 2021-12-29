فرنسا تقرر إغلاق مسجد لمدة ستة أشهر لخطبه المتطرفة

أعلنت السلطات المحلية في فرنسا، أمس الثلاثاء، إغلاق مسجد في شمال البلاد بسبب خطبه المتطرفة التي يلقيها إمام المسجد، وفقا لما نقله “راديو فرنسا الدولي”.

ووفقا للاذاعة الفرنسية: أغلقت السلطات مسجد مدينة “بوفيه" التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة على بعد 100 كيلومتر شمال باريس، وفقًا لمحافظة منطقة “واز” حيث تقع بوفيه.

وقالت المحافظة: إن الخطب هناك تحرض على الكراهية والعنف وتبرر القتال.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أنه أطلق إجراءات إغلاق المسجد لأن الإمام هناك "يستهدف من خلال خطبه المسيحيين وغير المسلمين وقال الوزير إن هذا "غير مقبول".

وقالت السلطات المحلية الفرنسية إنها ملزمة وفقا للقانون الفرنسي بجمع معلومات حول المسجد لمدة لاتقل عن 10 أيام قبل اتخاذ أي إجراء، مؤكدة أن المسجد سيغلق الآن في غضون يومين.

وذكرت صحيفة "كوريه بيكار" اليومية المحلية: أن إمام المسجد كان حديث العهد باعتناق الإسلام.

ونقلت الصحيفة عن محامي الجمعية التي تدير المسجد قوله إن تصريحاته "خرجت عن سياقها" ، وقال إن الإمام أوقف عن عمله إثر خطاب المحافظة.

وقال صميم بلاكي، المحامي الذي يمثل المنظمة المسؤولة عن المسجد ، والمعروفة باسم "Espoir et Fraternité" (الأمل والإخوان)، إنه تقدم باستئناف ضد قرار الحكومة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من هذا العام أنها ستكثف عمليات التفتيش على أماكن العبادة والجمعيات المشتبه في نشرها دعاية إسلامية متطرفة.

وجاءت هذه الحملة بعد مقتل المعلم صموئيل باتي في أكتوبر قبل الماضي .

وقالت وزارة الداخلية هذا الشهر: إنه تم التحقيق في حوالي 100 مسجد ومصلى للمسلمين من إجمالي 2600 في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة للاشتباه في أنهم ينشرون أيديولوجية "انفصالية".

وأضافت: أنه يجري التحقيق في ستة مواقع بهدف إغلاقها لانتهاكها القوانين الفرنسية المتعلقة بالتطرف والانفصالية الإسلامية.