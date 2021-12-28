الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمي في البحيرة

حبس
حبس

قرر قاض المعارضات، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص"، و الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق  للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وتمكنت المتهمة من خلال الإعلان عن الكيان الوهمي  من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وتبين التحريات الأمنية، قيام المتهمة بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأت كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات وصل سعر الشهادة 10 آلاف جنيه.

وكشفت معلومات أمنية عن قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص" ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة واعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحال صفة طبيبة فى الصحة النفسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف المذكورة وضبطها ، وبتفتيش مقر المركز المشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة باللغتين الأجنبية والعربية منسوبة للعديد من الجامعات الرسمية والهيئات الحكومية – العديد من الشهادات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار المركز – شهادات تدريب مزورة منسوبة لأحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – 2 كلاشيه منسوب للمركز) ، وكذا (هاتف محمول - جهاز حاسب آلى) بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من الشهادات ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية) ، وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه. 

تجديد حبس متهمة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص قاض المعارضات

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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