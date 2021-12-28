دعاء استقبال العام الجديد 2022 وبوستات التهنئة برأس السنة 2022

أيام قلائل تفصلنا عن نهاية عام 2021 بما يحمله من ذكريات متباينة ما بين لحظات سعيدة وأخرى حزينة قاسية، واستقبال عام جديد 2022 حيث يحرص الكثير من المصريين على استقباله بدعاء العام الجديد وإرسال رسائل التهنئة برأس السنة الميلادية 2022 للأهل والأصدقاء والأحباب وكتابة بوستات التهاني.

دعاء استقبال العام الجديد 2022

مع بداية سنة جديدة أسألك يا الله خيرها ونتمني يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، ونعوذ بك يالله من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، ونرغب إليك أن تحفظ على فيهاديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني١ فيها إلى ما يرضيك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، كل عام وأنتم طيبين.

ويمكن ذكر دعاء استقبال العام الجديد 2022 “نستودعك يالله عاما مضي من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا.. وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.. وترزقنا البركة والعافية ، كل عام وجميع احبتي بخير وسلام”.

بوستات التهنئة برأس السنة 2022