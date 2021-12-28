الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء استقبال العام الجديد 2022 وبوستات التهنئة برأس السنة 2022

دعاء
دعاء

أيام قلائل تفصلنا عن نهاية عام 2021 بما يحمله من ذكريات متباينة ما بين لحظات سعيدة وأخرى حزينة قاسية، واستقبال عام جديد 2022 حيث يحرص الكثير من المصريين على استقباله بدعاء العام الجديد وإرسال رسائل التهنئة برأس السنة الميلادية 2022 للأهل والأصدقاء والأحباب وكتابة بوستات التهاني.

دعاء استقبال العام الجديد 2022

مع بداية سنة جديدة أسألك يا الله خيرها ونتمني يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، ونعوذ بك يالله من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، ونرغب إليك أن تحفظ على فيهاديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني١ فيها إلى ما يرضيك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، كل عام وأنتم طيبين.

ويمكن ذكر دعاء استقبال العام الجديد 2022 “نستودعك يالله عاما مضي من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا.. وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.. وترزقنا البركة والعافية ، كل عام وجميع احبتي بخير وسلام”.

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عبارات رسائل تهنئة رأس السنة 2022 وكلمات استقبال العام الجديد 2022

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رأس السنة الميلادية.. رسائل وعبارات تهنئة بالعام الجديد 2022

بوستات التهنئة برأس السنة 2022

  • كل عام وانتم بخير وطيبين بمناسبة قدوم سنة جديدة 2022، أتمني لكم فيها النجاح وتحقيق الأمنيات السعيدة.
  • حبيبي كل عام وانت بقربي ورفيق دربي والنور لايامي واعوامي القادمة ، سنة جديدة سعيدة عليك ، ربي يحققلك فيها كل ما تتمني .
  • كل عام وانت بخير يا ابي ادام الله عليك نعمة الصحة والعافية فوجودك هو البركة في أيامنا، اللهم اجعله عام خير ورزق وصحة علي الجميع.
  • أهلي وأصدقائي واخوتي كل عام وانتم طيبين وللمحبة والخير دائمآ ساعيين، اتمني لكم في العام الجديد مزيدا من التوفيق والنجاح ودوام النعم.
دعاء استقبال العام الجديد 2022 العام الجديد 2022 الأداب رأس السنة 2022 التهنئة برأس السنة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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