موعد إجازة نصف العام 2022.. وبداية الترم الثاني

موعد اجازة نصف العام 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت قائمة الرئيسة في محرك البحث العالمي جوجل، وذلك تزامنًا مع اقتراب امتحانات الترم الدراسي الأول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

ما موعد اجازة نصف العام 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي (2021-2022) حيث تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل وتستمر لمدة 15 يوما حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2022 وتأتي إجازة منتصف العام للفصل بين الفصل الدراسي الأول والثاني ليقضي الطلاب إجازة للخروج من الضغوط النفسية الناتجة عن الامتحانات.

وتجرى امتحانات داخل فصول مدرسية وفقا للخطة الاحترازية لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حيث يتم تدريب الطلاب على الأسئلة ونوعها وكيفية الإجابة عليها وفقا لخطة التطوير الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا بهدف تخريج طالب مؤهل علميا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وتستمر لمدة 3 أسابيع حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل وذلك عقب انقضاء أكثر من 93 يوما دراسيا تم فيهم شرح المناهج الدراسية وتدريب الطلاب على الإجابة على نوعية الأسئلة التي تعتمد على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية للترم الأول لجميع المراحل الدراسية، وذلك لضمان جودة التعليم وفقا للخطة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا بهدف الحصول على طلاب متخصصين في كافة مجالات العلم الحديث.

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موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد اجازة نصف العام 2022 موعد بدأ الترم الثاني حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2022 وتستمر مدة الدراسة الفعلية به لمدة 97 يوما كاملا حيث تبدأ امتحانات الطلاب يوم 11 يونيو وتستمر حتى انتهاء امتحان طلاب الثانوية العام في منتصف يوليو المقبل والتي يعقبها إعلان النتيجة.