الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد إجازة نصف العام 2022.. وبداية الترم الثاني

طلاب
طلاب

موعد اجازة نصف العام 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت قائمة الرئيسة في محرك البحث العالمي جوجل، وذلك تزامنًا مع اقتراب امتحانات الترم الدراسي الأول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

ما موعد اجازة نصف العام 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي (2021-2022) حيث تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل وتستمر لمدة 15 يوما حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2022 وتأتي إجازة منتصف العام للفصل بين الفصل الدراسي الأول والثاني ليقضي الطلاب إجازة للخروج من الضغوط النفسية الناتجة عن الامتحانات. 

وتجرى امتحانات داخل فصول مدرسية وفقا للخطة الاحترازية لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حيث يتم تدريب الطلاب على الأسئلة ونوعها وكيفية الإجابة عليها وفقا لخطة التطوير الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا بهدف تخريج طالب مؤهل علميا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وتستمر لمدة 3 أسابيع حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل وذلك عقب انقضاء أكثر من 93 يوما دراسيا تم فيهم شرح المناهج الدراسية وتدريب الطلاب على الإجابة على نوعية الأسئلة التي تعتمد على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية للترم الأول لجميع المراحل الدراسية، وذلك لضمان جودة التعليم وفقا للخطة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا بهدف الحصول على طلاب متخصصين في كافة مجالات العلم الحديث.

اقرأ أيضا 

موعد إجازة نصف العام 2022

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد اجازة نصف العام 2022 موعد بدأ الترم الثاني حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2022 وتستمر مدة الدراسة الفعلية به لمدة 97 يوما كاملا حيث تبدأ امتحانات الطلاب يوم 11 يونيو وتستمر حتى انتهاء امتحان طلاب الثانوية العام في منتصف يوليو المقبل والتي يعقبها إعلان النتيجة.

موعد إجازة نصف العام 2022 إجازة نصف العام 2022 نصف العام موعد أجازة نصف العام إجازة نصف العام الدكتور طارق شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

وزير التعليم يصف مقاطعة النواب له بـ«اللعبة».. وجبالى: المجلس «مبيلعبش»

وزير التعليم ردا على هجوم النواب: أدعو نفسى للقاء شهرى داخل البرلمان

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

«جابكو» للبترول تُعلن عن وظائف جديدة

محمد صبحى ضيف ندوة الفن والثقافة وبناء الإنسان بجامعة المنصورة

السيسي: لا أحتاج شيئا من المواطن.. «أنا عايز أديله وأغنيه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقلص فترة انتظار الجرعة ثالثة من لقاحات كورونا إلى 3 أشهر

فلسطين: يجب فتح القنصلية الأمريكية بالقدس بغض النظر عن موافقة إسرائيل

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مدينة طوباس