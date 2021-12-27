رأس السنة الميلادية.. رسائل وعبارات تهنئة بالعام الجديد 2022

كل عام وانتم بخير، من أبرز عبارات تهنئة بالعام الجديد 2022 التي يستخدمها المصريون مع اقتراب بداية رأس السنة الميلادية 2022 حيث تتزين البيوت والشوارع بزينة رأس السنة الميلادية 2022 وتتبادل عبارات تهنئة بالعام الجديد 2022.

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير بالتزامن مع اقتراب رأس السنة الميلادية 2022 عبارات تهنئة بالعام الجديد 2022 لاستخدامها في التهنئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

رأس السنة الميلادية 2022.. رسائل و عبارات تهنئة بالعام الجديد 2022

كل الحكاية في الرسالة تهاني يزفها موكب من الورد والطيب، تحمل تهاني بأصدق معاني، وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب، وأجمل تباريك الفرح والأماني، لمن كلامه وابتسامه ترحيب.

قبل رن الاجراس وقبل رسائل عيد الميلاد المجيد وقبل بدء القداس حبيت اهنئ اغلى الناس.

في زحام الأعوام، يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام .. وحلمي أن أراك بخير في كل عام.

أرجوا أن يكون عام 2022 عاماً لتحقيق الأحلام والاقتراب من الله وكثرة الأعمال الصالحة وأتمنى أن يجمعنا الله في جنته.

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برقيات وعبارات تهنئة بالعام الجديد 2022

سنة جديدة مليئة بالحب والسعادة والأمنيات المحققة بإذن الله؛ أهنئكم بها يا من تقرأون رسالتي.

أتمنى من الله أن يجعلها أيام تحمل السعادة والخير لكل الأحباب ويبارك في أهلي وأحبتي ويحافظ عليهم من أي شيء سيئ أو مكروه.

أتى عام جديد أسأل الله به أن يكون مميزا وأن يحمل الخير والسعادة إلى أهلي ولأحبتي وأن تكون فاتحة خير عليهم وكل عام وأنتم بخير.

عام جديد أشرق على البدء أستودع الله عائلتي به، كما أستودع هذا العام من عمري الذي لا أعرف خفاياه لكن أعرف أن الله خير مدبر وأتمنى أن يكون أجمل بكثير مما مضى.

و تعتبر عبارات تهنئة بالعام الجديد 2022 من الطرق الفعالة في بث البهجة بين افراد الاسرة والاهل والاصدقاء، حيث أنها تخبر متلقيها عن مكانتهم في قلوب أحبتهم وتعزز روابط الصلة بينهم وتزيد من عمق مشاعر المحبة والمودة المتمثلة في التمني بقدوم العام الجديد ومعه الخير والصحة والسعادة للجميع.