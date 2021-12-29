«تجارية الإسماعيلية» تنهي استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال

أنهت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال غدًا، بنادي الشجرة، تحت إشراف المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة، بمشاركة 50 عارضة.

وكان قد اجتمعت لجنة سيدات الأعمال مساء اليوم الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، بنادي الشجرة لاستقبال العارضات، وفرش معروضاتهم بحضور إيهاب زهدي الأمين العام لصندوق للغرفة التجارية، ومحمد السيد مدير عام الغرفة، وعضوات لجنة سيدات الأعمال.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت، إن المعرض يأتي في إطار الاحتفالات برأس السنه الميلادية وتنشيط حركة التجارة، وتمكين وتدعيم المرأة المصرية، والذي سيقام بنادي الشجرة من ٢٩ وحتى ٣١ ديسمبر، بتخفيضات من ٢٠ إلى ٢٥%.

ويضم المعرض المشغولات اليدويه والملابس والأحذية والحقائب، وزينة الكريسماس، ومأكولات ، وإكسسوارات، ومفروشات وسجاد.