الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تجارية الإسماعيلية» تنهي استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال

إشراف المهندس أحمد
إشراف المهندس أحمد عثمان

أنهت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال غدًا، بنادي الشجرة، تحت إشراف المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة، بمشاركة 50 عارضة.

وكان قد اجتمعت لجنة سيدات الأعمال مساء اليوم الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، بنادي الشجرة لاستقبال العارضات، وفرش معروضاتهم بحضور إيهاب زهدي الأمين العام لصندوق للغرفة التجارية، ومحمد السيد مدير عام الغرفة، وعضوات لجنة سيدات الأعمال.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت، إن المعرض يأتي في إطار الاحتفالات برأس السنه الميلادية وتنشيط حركة التجارة، وتمكين وتدعيم المرأة المصرية، والذي سيقام بنادي الشجرة من ٢٩ وحتى ٣١ ديسمبر، بتخفيضات من ٢٠ إلى ٢٥%.

ويضم المعرض المشغولات اليدويه والملابس والأحذية والحقائب، وزينة الكريسماس، ومأكولات ، وإكسسوارات، ومفروشات وسجاد.

الحقيقية الدعم الكريسماس الغرفة التجارية الاحتفالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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«تجارية الإسماعيلية» تنهي استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال

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