الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

50 مليار جنيه تكلفة تطوير «مصر للألومنيوم» بطاقة إنتاجية 750 ألف طن (خاص)

خلال لقاء المهندس
خلال لقاء المهندس السعداوي مع الدستور

كشف المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن الموقف النهائي لتطوير شركة مصر للألومنيوم.

وقال السعداوي في تصريح لـ«الدستور»، إنه تم عمل دراسة جدوى من استشاري عالمي وهو شركة بكتل الأمريكية حيث أن المعلومات الشاملة التي تم تزويدها للشركة هي معلومات من شركات عالمية وتم إجراء دراسة على مستوى عالي جدا وكان يساعدها شركة فاست ماركيت، وانتهت شركة بكتل من دراسة الجدوى على مدار 5 سنوات، وكان المشروع في الدراسة طاقته الانتاجية 250 ألف طن ولكن النتائج أظهرت من أجل القدرة عند نقطة التعادل بحيث أنه لا يتم خسارة على أن تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 270 ألف طن بشرط أن تكون سعر الطاقة لا تتجاوز 58 قرشا للوات .

 وأشار إلى أنه اقترحت باكتل زيادة الانتاج وبالتالي زيادة عدد الخلايا وهذا المقترح تم إجراء دراسة مالية له من أجل الوصول لنقطة التعادل أن يكون سعر الطاقة هو 73 قرشا تم المحاولة في تحسين خط الانتاج ولكن تم الوصول إلى أن يكون سعر الطاقة 70 قرشا للواط وهو ما لم يصلح بأن يتم اعتماده لذا فإن الحل والتوجه أن يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية عبر إنشاء محطة طاقة شمسية، ولكن ما زالت التشريعات لا تسمح بإنشاء محطة كبيرة تسع استهلاك الشركة، حيث إن القوانين لا تسمح بإنتاج أكثر من 20 ميجا واط .

وأكد أنه جاري إجراء التشريعات التي تسمح لذلك وللعلم لولا تدخل الوزير هشام توفيق لدى مجلس الوزراء لخفض سعر الكهرباء الذي كنا نحصل عليه، حيث إن سعر الكهرباء كنا نحصل عليه بسعر 112 قرشا وتم تخفيضه 10 قروش، مما دعم إيرادات الشركة وننتظر قرار من الدولة لدعم صناعة الألومنيوم أو التشريعات.

 وأوضح أنه وصلت التكلفة الاستثمارية إلى 50 مليار جنيه لإنشاء خط الإنتاج السابع  الطويل بطاقة إنتاجية 750 ألف طن، حيث إن المستقبل القريب يحتاج لصناعة الألومنيوم، حيث إنه يتم خفض الصلب وزيادة الألومنيوم فإنتاج الصلب العالمي حوالي 2 مليار طن والألومنيوم 65 مليون طن، وهو فرق كبير للغاية لذا فإن الاتجاه ناحية التوازن البيئي واستهلاك الطاقة يتجه إلى الاعتماد على صناعة الألومنيوم.

مصر طاقة شمسية شركة مصر للألومنيوم القابضة للصناعات المعدنية القابضة للصناعات

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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