الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ«سم فئران فى المحشى».. رجل يقتل زوجته وأطفاله الثلاثة ببنى سويف

جثة
جثة

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن واقعة العثور على جثة  أم و3 أطفال إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناول وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

وتبين من تحريات المباحث أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بوضع سم الفئران فى وجبة المحشي لزوجته وأطفاله الثلاثة بسبب مروره بضائقة مالية.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة 4 من أسرة واحدة، سيدة و3 أطفال، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من «سيدة. ع. س»، 54 سنة، و«طه. أ. ط»، 15 سنة، و«آية. أ. ط»، 9 سنوات، و«عبدالرحمن. أ. ط»، 5 سنوات، وجميعهم مقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

وبدأ الطب الشرعى بمحافظة بنى سويف تشريح جثامين أم وثلاثة من أطفالها بمستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف، وينتظر أهالي السيدة وأولادها الثلاثة الذين توفوا داخل منزلهما بادعاء تسمم غذائى، قرار النيابة والخاصة بالجثامين الأربعة.  

وأمر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام  ببنى سويف انتداب فريق من النيابة  بمناظرة جثث سيدة وثلاثة من أطفالها  فى محل الواقعة، وانتداب الطب الشرعى مع  إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربع.

وقرر المحامى العام لنيابات بنى سويف استدعاء زوج المتوفاة والجيران لسماع أقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

بني سويف تسمم شرطة النجدة أمن بني سويف زوجته وأطفاله مركز الواسطى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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