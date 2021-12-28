25 يناير.. النطق بالحكم في قضية غرق الطفل إسلام بالنادي الأوليمبي

قررت محكمة جنح مستأنف باب شرق الإسكندرية، تأجيل استئناف 10 متهمين على حكم الدرجة الأولى بحسبهم على ذمة قضية وفاة الطفل سيف إسلام ضحية غرق النادي الأوليمبي السكندري، الي جلسة 25 يناير المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنح باب شرق قد أصدرت حكمها على ال 10 متهمين الذين إدانتهم النيابة العامة بتاريخ 18 نوفمبر الماضى.

وأصدرت محكمة الدرجة الأولى أحكامها وشملت، المتهمين من الأول الى السابع وهم المدرب والخمس مساعدين والمنقذ، بالحبس سنة مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بالإهمال الذي أدى إلى القتل الخطأ.

المتهم الثامن والتاسع والعاشر وهم المدير التنفيذى السابق للنادى الاوليمبى وسكرتير النادى وفنى الكاميرات الحكم بثلاث سنوات مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بالتزوير وذلك بعد تقديم إفاده مزورة وعليها ختم النادى يفيد بأن الكاميرات للمشاهده فقط وليست للتسجيل، والمتهم التاسع وهو فنى الكاميرات الحكم بستة أشهر مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بإخفاء ادله جنائيه متعلقه بكاميرات المراقبة.

ترجع أحداث الواقعة لشهر يوليو الماضي، حينما غرق الطفل سيف إسلام في حمام سباحة نادي الأوليمبي السكندري أثناء تدريبات السباحة، وسط اتهامات لمسئولي النادي بتسببهم في غرقه وإخفاء الأدلة والتزوير لحماية المتهمين.