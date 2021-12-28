ضبط 222 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بأسوان

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 222 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

وتضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 18 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 26 مخالفة، وتحرير 59 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 28 مسببات الحوادث، وسحب تراخيص 44 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 47 مخالفة متنوعة، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.