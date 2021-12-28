الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

20 مليون دولار لتأمين الحدود الأوكرانية مع روسيا وبيلاروسيا

ندي أوكراني على الحدود
ندي أوكراني على الحدود الروسية

أعلنت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا، الثلاثاء، أن أمريكا ستمول مشروعات لتشديد السيطرة وتأمين حدود البلاد مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أنه من بينها توفير معدات للاستطلاع والمراقبة، وسط تصاعد مستمر مع موسكو.

وذكرت هيئة الحدود في بيان إن المشروعات، التي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تشمل شراء أنظمة تسجيل مقاطع مصورة وطائرات مسيرة ومعدات حماية شخصية لقوات حرس الحدود.

ويخوض البلدان نزاعا منذ ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014، وأعقبت ذلك حرب في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لروسيا.

وخلّف هذا الصراع الذي تعثرت تسويته السياسية أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 1.5 مليون نازح في أوكرانيا، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، وتقع على أبواب الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، في تصريح لـ"الدستور" إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تتمتع بإمكانيات كبيرة فكلاهما يشتركان في الحاجة إلى الحفاظ على السلام والأمن في القارة الأوروبية وكلانا يواجه تحديات عالمية، من تغير المناخ إلى الجائحة. 

وأكد: “نحن ملزمون بالالتزامات الدولية نفسها التي يلتزم بها أعضاء مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع ذلك، فإن روسيا تقوض الوحدة السياسية في أوروبا وتقاوم النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد”.

وأشار بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا موحدًا وحازمًا في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، موضحا أن أي اعتداء على أوكرانيا سيكون له عواقب سياسية وتكلفة اقتصادية باهظة لروسيا.

أوكرانيا بيلاروسيا روسيا المشروعات حرس الحدود

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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