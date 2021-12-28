الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكشف عن قيمة التعويض الذي ستحصل عليه ميجان ماركل من صحيفة بريطانية

ميجان ماركل
ميجان ماركل

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن دوقة ساسكس ميجان ماركل ستحصل على أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني بعد فوزها في معركة انتهاك الخصوصية في المحكمة العليا التي استمرت ثلاث سنوات.
وتابعت أن صحيفة "ميل اون صنداي" البريطانية، قد اقرت بأن دوقة ساسكس فازت بدعوى حقوق الطبع والنشر ضد ناشر الصحيفة لنشر مقتطفات من خطاب كتبته إلى والدها المنفصل عنها - ووافقت على دفع "تعويضات مالية".
وكانت ميجان قد اقامت الدعوى القضائية ضد مؤسسة اسوشيتيد نيوزبيبر المحدودة (ANL)، بعد نشر الصحيفة التابعة لها خمس مقالات أعادت إنتاج أجزاء من الرسالة "الشخصية والخاصة" التي ارسلتها ميجان لوالدها توماس البالغ من العمر 77 عاما في شهر اغسطس من عام 2018.
وفازت الدوقة بقضيتها في وقت سابق من هذا العام عندما حكم قاضي المحكمة العليا لصالحها دون محاكمة كاملة.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من انتصارها القضائي، أُجبرت ميجان على الاعتذار للمحكمة اثناء جلسات المحاكمة الاخيرة لعدم إخبار القاضي برسائل البريد الإلكتروني التي تظهر محاولاتها للتأثير على سيرة ذاتية عنها وعن الأمير هاري.
وقد أظهرت رسائل البريد الإلكتروني، التي أصدرتها محكمة الاستئناف ، كيف أطلعت هي وهاري المتحدث الصحفي جيسون كناوف على بعض اسرارهم العائلية قبل أن يلتقي بالكاتبين أوميد سكوبي وكارولين دوراند قبل عامين.
وأخبرت الدوقة المحكمة كيف أنها ببساطة "نسيت" الإحاطات.
وطالبت ميجان، التي تقدر قيمة "علامتها التجارية ساسكس" مع زوجها الأمير هاري بما يقدر بـ 250 مليون جنيه إسترليني ، بدفع رسوم قانونية وأن تسلم الصحيفة أي نسخ من الخطاب وتتلف أي نسخ إلكترونية أو ملاحظات حولها.
وقال فريقها إن تكاليفها القانونية قُدرت بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني - مطالبة بدفع النصف خلال 14 يومًا - لكن اللورد جاستيس واربي أمر صحيفة "ميل اون صنداي"،  بدفع 450 ألف جنيه إسترليني كتكاليف، مع إمكانية دفع المزيد في المستقبل.
كما طلبت من الصحيفة طباعة بيان على صفحتها الأولى تفيد بأنها ربحت قضية الخصوصية الخاصة بها.

ميجان ديلي ميل محاكمة أغسطس خصوصية قضائية ذا صن تعويضات دوقة ساسكس ميجان ماركل رسائل البريد الخصوصية

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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