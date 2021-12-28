الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات لعصابة «مأموري الضبط القضائي»

عصابة
عصابة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء،  حكمها على تشكيل عصابى انتحل صفة مأموري ضبط قضائي وخطفوا مواطن لسرقته،  بالسجن  لمدة 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
 

المتهمون في القضية رقم 670 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 135 لسنة 2021 كلى حلوان قيام المتهمين «ر .أ»، 28 سنة، عامل، «أ.ع»، 29 سنة،  «ا.م»، 30 سنة، سمسار، «م.ر»، 37 سنة، ، «م.م»، 35 سنة، موظف بشركة مشروعي، «ف.م»، 26 سنة.

وذلك لقيامهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بالقبض على المجنى عليه" أحمد سيد" بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة إذ أعدوا لذلك مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه للاستيلاء على ما يحوزه من مبلغ مالي.

السجن 7 سنوات تشكيل عصابي البساتين المستشار حمدي الشنوفي جنايات القاهرة محكمة التجمع الخامس

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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