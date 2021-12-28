السجن 7 سنوات لعصابة «مأموري الضبط القضائي»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على تشكيل عصابى انتحل صفة مأموري ضبط قضائي وخطفوا مواطن لسرقته، بالسجن لمدة 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



المتهمون في القضية رقم 670 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 135 لسنة 2021 كلى حلوان قيام المتهمين «ر .أ»، 28 سنة، عامل، «أ.ع»، 29 سنة، «ا.م»، 30 سنة، سمسار، «م.ر»، 37 سنة، ، «م.م»، 35 سنة، موظف بشركة مشروعي، «ف.م»، 26 سنة.

وذلك لقيامهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بالقبض على المجنى عليه" أحمد سيد" بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة إذ أعدوا لذلك مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه للاستيلاء على ما يحوزه من مبلغ مالي.