الأحد.. نظر دعوى وقف قرار «المهندسين» بتخصيص 300 مليون لمستشفى بدر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية مفوضين"، جلسة 2 يناير 2022، لاستكمال نظر الدعوى رقم 69364/75 ق محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية أفراد، والخاصة بوقف قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين باعتماد صرف مبلغ 300 مليون جنيه لتنفيذ الهيكل الخرسانى لمستشفى بدر الاستثمارى.

وأقام 13 عضوا بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين أبرزهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، دعوى قضائية ضد كلا من وزير المالية ونقيب المهندسين الحالي هاني ضاحي، لوقف قرار المجلس الاعلى للنقابة بتخصيص 300 مليون جنيه، من صندوق المعاشات لتنفيذ الهيكل الخرسانى لمستشفى بدر الاستثمارى.

وأكدت الدعوى، عدم قانونية الصرف من صندوق المعاشات بدون موافقة الجمعية العمومية على الميزانية.

وقالت الدكتورة رحاب مصطفى، وكيل المدعين، إنه تم إعلان المقام ضدهم الدعوى بتحديد جلسة 2 يناير 2022، لنظر الدعوى بناء على طلب مقيمي الدعوى وتحت مسئوليتهم الكاملة، وذلك ليسمعوا الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى, مؤكدة: سنستمر فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع اى تصرف مالى ضد رغبة المهندسين وبدون موافقة الجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل فى هذا الشأن ، وسنسعى جاهدين لفرض ارادة المهندسين

وشددت أنه لا صحة إطلاقا لرفض القضاء الادارى للدعوى كما روج البعض، ولكن تم تحويله للمفوضين ولم يصدر حكم بالرفض.

النبراوي: زيادة سقف العلاج لـ40 ألف

فيما أعلن المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين السابق، خلال جولته الانتخابية بمحافظة سوهاج، أن برنامجه يتضمن رفع سقف العلاج لأعضاء الجمعية العمومية إلى 40 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه بمهندسى سوهاج بحضور المهندس حسام الزغاوى رئيس النقابة الفرعية بسوهاج وأعضاء المجلس ولفيف من مهندسي المحافظة.

وعقد النبراوي، لقاءً مع أعضاء بمجلس النقابة الفرعية والنقيب وأعضاء بالجمعية العمومية، تضمن مناقشة الوضع النقابي الحالي، كما أجاب النبراوي عن العديد من الأسئلة التي كانت تدور في أذهان الحاضرين.