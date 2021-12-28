الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة: 1.3 مليار جنية لتمويل منطقتين صناعيتين بوادي النطرون

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، أن القيادة السياسية مهتمة بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصة بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. 

وأشار محافظة البحيرة إلى أن منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى سوف تمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة حيث بلغت تكاليف أعمال المرافق بالمنطقة مليار و372 مليون جنيه.

 وأشار محافظ البحيرة إلى أنه خلال 2021 فقط، وافقت اللجنة العليا للاستثمار على إنشاء 83 مشروع استثمارى داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إجمالية مليار و150 مليون و583 ألف جنيه توفر 2633 فرصة عمل  وتنوعت تلك المشروعات مابين مشروعات صناعيه وزراعيه وخدمية وسياحية

وأضاف أنه تم طرح اراضى المناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى خلال الفترة من 6/9/2021م وحتى 6/10/2021م وتقدم 64 مشروع جارى السير فى إنهاء إجراءات التخصيص لهم، مؤكدًا  أنه تم خلال 3 أعوام فقط تنفيذ 442 مشروع  عبارة عن 332 مشروع بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون المقامة على مساحة 498.9 فدان من إجمالي 890 قطعة منهم 473 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 840 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 72 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى والمقامة على مساحة  346 فدان بإجمالي 495 قطعة منهم 130 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 532 مليون جنيه.

 

محافظة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللجنة العليا استراتيجية

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وائل لطفي

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