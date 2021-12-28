معهد ثربانتس بالقاهرة يغلق أبوابه استعدادًا لأعياد الميلاد ورأس السنة

أعلن المركز الثقافي الإسباني "ثربانتس" إغلاق مقره مؤقتا في القاهرة احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة، طبقاً لجدول الإجازات حتى يوم 2 يناير 2022، على أن يعاد العمل للسنة القادمة يوم الاثنين 3 يناير 2022.

معهد ثيربانتس (بالإسبانية: Instituto Cervantes) هو مؤسسة ثقافية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، أنشئت في عام 1991. سُمّيت على اسم ميغيل دي ثيربانتس (1547-1616)، مؤلف دون كيشوت، ومن بين أهم الشخصيات في تاريخ الأدب الإسباني. هو أكبر منظمة في العالم مسؤولة عن تعزيز دراسة وتدريس اللغة والثقافة الإسبانية.

وتفرعت هذه المنظمة في أكثر من 45 دولة مختلفة، مع 86 مركزًا مخصصًا للثقافة الإسبانية والأمريكية من أصل إسباني واللغة الإسبانية. توضح المادة 3 من القانون رقم 7/1991، الذي أنشأه معهد سرفانتس في 21 مارس، أن الأهداف النهائية للمعهد هي تعزيز التعليم والدراسة واستخدام اللغة الإسبانية عالميًا كلغة ثانية، لدعم الأساليب والأنشطة التي من شأنها أن تساعد في عملية تعليم اللغة الإسبانية، والمساهمة في النهوض بالثقافة الإسبانية والأمريكية من أصل إسباني في جميع أنحاء البلدان غير الناطقة بالإسبانية.

مركز سيرفانتس الافتراضي (بالإسبانية: Centro Virtual Cervantes)‏ هو خدمة عبر الإنترنت تم إنشاؤها في ديسمبر 1997 من قبل معهد ثيربانتس في إسبانيا للمساهمة في نشر اللغة الإسبانية والثقافات الإسبانية. أصبح أحد أهم المواقع المرجعية المخصصة للغة والثقافة الإسبانية، حيث وصل في المتوسط إلى أكثر من 100.000 زائر شهريًا، بما في ذلك المهنيين وعامة الناس. يقدم موارد وخدمات للمعلمين والطلاب والمترجمين والصحفيين وغيرهم من المهنيين المشاركين في اللغة الإسبانية، وكذلك لفائدة ذوي الأصول الأسبانية في جميع أنحاء العالم، الذين يدرسون الثقافات ذات الأصول الإسبانية، ولأي شخص مهتم باللغة والثقافات الإسبانية. ويتضمن أيضًا إعلانات عن الأحداث الثقافية (Actos Culturales)، وأربعة منتديات نقاش، يركز كل منها على موضوع معين، وفصل اللغة (Aula de Lengua)، المصمم لكل من معلمي ومتعلمي اللغة الإسبانية. كما يتمتع معهد ثيربانتس بوجود افتراضي في العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد (سكند لايف).