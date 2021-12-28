وفد من جامعة المنيا يشارك بفعاليات برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

شاركت جامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد من أعضاء هيئة التدريس، بفعاليات برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والذي عقد بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي سعيًا لإعداد كوادر وقيادات قادرة على تحمل المسئولية، وتمتلك القدرة على المشاركة بالفكر الاستراتيجي لمكافحة الفساد ضمن منظومة العمل المؤسسي، لتحقيق التنمية المستدامة.

ضم الوفد الدكتور أحمد صلاح والدكتور أحمد منسي بكلية الزراعة، والدكتورة لبنى محمد بكلية التمريض، والدكتورة خلود محمد نجيب كلية الآداب، والدكتور محمدي صالح كلية دار العلوم.

وفد من جامعة المنيا

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي على دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة ونشر الوعي بأشكاله المختلفة من خلال عقد البرامج والندوات التوعوية والتثقيفية للشباب الجامعي وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا بأن جامعة المنيا تسعى دائمًا بالدفع بأبنائها للمشاركة في مثل هذه الفعاليات ونشر الثقافات المختلفة بالأحداث الجارية والتحديات الراهنة؛ لإعداد جيل واعي يحمي بلاده ومجتمعه بالعلم والعمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، أن فعاليات البرنامج، الذي عُقد بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي، تضمنت عدد من المحاضرات التوعوية حول " الأمن القومي المصري"، و"الحوكمة ومكافحة الفساد"، و"سياسة التحول الرقمي"، و"العلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد".

وفد من جامعة المنيا

كما استعرض المحاضرين خلال البرنامج التدريبي، مشروعات التعليم العالي الرقمية في الجامعات والمجمعات التعليمية، ومشروع الاختبارات الالكترونية، والمنصات والبوابات الإلكترونية، والمتمثلة في البوابة الموحدة للجامعات، ومنصة ادرس في مصر، وبوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد العليا، بالإضافة إلى منصات القبول بالجامعات والتنسيق الإلكتروني، ومنصة مبادرة الخريجين بالجامعات الأهلية، ومنصة منح الجامعة الأمريكية.

وفد من جامعة المنيا

هذا إلى جانب تطوير مواقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ومشروع المحتوى، والمعامل التخيلية، ومشروع النظم والتطبيقات من خلال نظم إدارة التعلم، ونظم المعلومات الطلابية، ونظم إدارة المؤسسات، وميكنة قطاعات الوزارة، والشهادات المؤمنة، وكذلك مشروعات البنية التحتية من خلال شبكة ربط الجامعات المصرية، ومركز بيانات المجلس الأعلى للجامعات، ورفع سرعة الإنترنت في الجامعات، ومبادرة جهاز لكل طالب، والبنية المعلوماتية بالجامعات الأهلية.