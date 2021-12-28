الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات من أهالى حدائق القبة

سرقة السيارات
سرقة السيارات

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب الرفع من أهالي حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم "معطلة منذ فترة طويلة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها "ونش إنقاذ" وبالفحص تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات أيدها ونفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بقيام شخصين عامل خردة ، صاحــب مخـــزن خـــردة كائن بالجيزة، بالاتصال به هاتفياً وطلبا منه التوجه لمحل البلاغ ورفع السيارة المستولــى عليها باستخــدام سيــارة الونش ملكه مقابل تحصله على مبلغ مالى عقب إيهامه بأنهما قاما بشرائها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهمــا وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص عقب قيام الأخير بالإرشاد عن أماكن السيارات المتروكة مقابل مبلغ مالي، وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "الرفع" بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات خردة وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمخزن الخردة ملك المتهم الثانى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

ضباط مباحث القاهرة سرقة السيارات دائق القبة سلوب الرفع مديرية امن القاهرة سيــارة الونش

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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