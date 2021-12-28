الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شجرة كريسماس وبابا نويل.. «رانيا» تصنع هدايا عيد الميلاد بتدوير مخلفات المنزل (فيديو)

رانيا تصنع هدايا
رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة

زجاجات بلاستيكية، قطع أقمشة، علب كرتون، وخامات أخرى من مخلفات المنزل، تحولت إلى هدايا تخطف الأنظار بلمسة يد « رانيا» التي جعلت من منزلها ورشة صغيرة لتصنيع هدايا الكريسماس لتقدمها إلى أصدقائها وجيرانها.  


تقول رانيا نسيم، من الإسكندرية، إنها ارادت تصنيع هدايا من خامات متوفرة رخيصة، مخلفات المنزل، لتكون منتج متميز في الشكل ويختلف عن هدايا الكريسماس المتواجدة في الأسواق.

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وأضافت ل« الدستور»: بدأت في التفكير خارج الصندوق لتكون هدايا هذا العام مميزة، اخترت أن يكون مجسم بابا نويل من خلال التنوع في الملابس الخاصة به، صممت ملابس من الجلد والكروهات للعرائس، عروس« ماما نويل» للفتيات، وأيس مان بشكل جديد وكرات شجرة الكريسماس من أقمشة قديمة قمت بتطريزها.

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واوضحت انها أستخدمت في تصميم الهدايا خامات متوفرة، منها الزجاجات البلاستيكية، الكرتون، جذوع الشجر، الفناجين، سنابل القمح، أعواد الشواء، والخيش، فضلًا عن التريكو في تصنيع الزينة، والتي يمكن أن نحتفظ بها.


وتابعت: بدأت العمل قبل اعياد الكريسماس لكي ننتج مجموعة كبيرة ومتنوعة، بأفكار مختلفة، فضلًا عن تحضير هدايا صغيرة تصممها خصيصًا لتوزعها على الجيران والأصدقاء في الاحتفال برأس السنة، فقد اعتادت في كل المناسبات قائلة:« كلنا واحد ولاز م نحتفل مع بعض في كل مناسبة».

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ولفتت أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشغولات اليدوية، لذا يتم تنظيم عدد من المعارض وعلى رأسها تراثنا وديارنا والكثير من المعارض الاخرى التي تشارك فيها هي وجميع المهتمين بالهاند ميد، وهو ما يكون باب رزق للكثير من السيدات التي تتجه للأشغال اليدوية كمشروع صغير تبدأ به حياتها العملية.


 

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رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة
رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة
رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة
رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة
رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة
رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة
رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة
رانيا تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البيئة
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هدايا الكريسماس الاحتفال برأس السنة الإسكندرية هاند ميد مخلفات البيئة والمنزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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