برلماني: لا يستطيع أحد أن يُنكر حجم التحديات في قطاع التعليم

حضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمجلس النواب منذ قليل، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة وطلبات المناقشة العامة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص مشكلات التعليم والمعلمين في مصر.

ومن جهته أوضح محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أنه لا يستطيع أحد أن يُنكر حجم التحديات في قطاع التربية والتعليم؛ كما أنه لا يجب إغفال المحاولات التي تقودها الدولة في تطوير المناهج الدراسية وتأهيل المُعلمين.

كما تطرّق النواب لمناقشة قضية مناهج الصف الرابع الإبتدائي؛ والتكدس في الفصول؛ وضعف البنى التحتية في المدارس، إلى جانب عجز المعلمين في المدارس وتدني دخولهم المالية؛ ومشكلات الإنترنت واستخدام التابلت؛ ومشكلة ٣٦ ألف معلم؛ و١٢٠ ألف معلم.

وكانت قد عقدت، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا بمديرى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية على مستوى جميع المحافظات، ترأسه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين؛ وذلك فى إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

وأكد الدكتور رضا حجازى احتياج العاملين فى المنظومة التعليمية في المجتمع المدرسي إلى التزود بالمعارف والمهارات التي تعينهم وتوجههم للمساهمة في إعداد جيل نافع لدينه وأمته ووطنه، من خلال تقوية الأساسيات الضرورية لهذا الجيل، من معلومات وسلوك صحيح وثقافة واسعة؛ ليكتمل البناء بهذا الدور الكبير، لذا تم الحرص على إعداد تدريبات تشتمل على احتياجات المعلم في الميدان لتنمية قدراته وخبراته التربوية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع مقترح للحقيبة التدريبية الخاصة بالتدريب على منهج القيم واحترام الآخر، لمديرى المدارس، وقد تم تحديد الهدف العام للحقيبة التدريبية بعنوان "تفعيل دور المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر " لتدريب مديرى المدارس، وتتضمن هذه القيم (الحب، والرحمة، والاحترام، والأمانة، والاتقان، والمثابرة).

كما تضمن الاجتماع وضع الأهداف الفرعية لبرنامج التدريب والتى احتوت على التعريف بأهمية القيم واحترام الآخر، وتخطيط مدير المدرسة لدمج القيم واحترام الآخر ضمن الأنشطة المدرسية المختلفة فى المدرسة، وتتضمن رسالة المدرسة القيم واحترام الآخر، ومدى حرص المدير على التزام العاملين بترسيخ القيم واحترام الآخرين بين العاملين فى المدرسة من خلال الاجتماعات والندوات التى قام بها مدير المدرسة، ويتابع مدير المدرسة العاملين بالمدرسة فى تحقيق القيم واحترام الآخر، وتوثيق قصص النجاح فى هذا المجال.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الخطة التدريبية وآلية العمل وجميع الإجراءات الخاصة بالحقيبة التدريبية.

جدير بالذكر أن كتاب "القيم واحترام الآخر" تم تدريسه لتلاميذ نظام التعليم الجديد، وأن الكتاب يتضمن مجموعة من القيم "منها قيمة الرحمة والحب والاحترام والأمانة والاتقان وغيرها من القيم الأخرى التى تساهم فى تكوين شخصية التلميذ وسلوكه.