وفاة الفنان السوري محمد المشاط عن عمر ناهز 85 عامًا

توفي الفنان السوري محمد المشاط، نجم مسلسل (باب الحارة)، عن عمر ناهز 85 عامًا، وذلك بعد رحلة علاجه في الولايات المتحدة من أزمة صحية حادة ألمت به منذ أعوام.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية الفنان الكبير.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، أن الفنان الراحل من مواليد دمشق 1936 وعمل في سن مبكرة بالفرق المسرحية الخاصة والنوادي الفنية التي كانت تنشط على الخشبات السورية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وحقق حضوراً لافتاً مع نجوم الكوميديا المسرحية السورية أمثال عبد اللطيف فتحي ومحمود جبر ثم انتسب للمسرح القومي لدى تأسيسه في ستينيات القرن الماضي وشارك من خلاله بالعديد من الأعمال.

وأشارت إلى أن الفنان الراحل بدأ معاناته مع الأزمات الصحية سنة 1998، إثر إصابته بجلطة دماغية شفي منها بعد علاج طويل عاد بقوة إلى الدراما ولا سيما الشامية منها، وشارك في أغلب أجزاء باب الحارة للمخرج بسام الملا، بشخصية الخضري أبو مرزوق التي تتقاطع في الكثير من الصفات مع شخصية أبو رياح.