الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق «شقة مدينة نصر»

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة مدينة نصر، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن ماسًا كهربائيًّا السبب في اندلاع حريق داخل الشقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفُرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية المعمل الجنائي المباحث الجنائية نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر حريق شقة

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الأخلاق المصرية

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