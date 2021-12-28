بايدن يحذر من أن المستشفيات ستعانى «إجهادا» بسبب كورونا

قال الرئيس جو بايدن، الإثنين، إن بعض المستشفيات الأمريكية يمكن أن تشهد "إجهادا" بسبب كثرة المصابين بكورونا، لكنه أكد أن البلاد مستعدة بشكل جيد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات داعيا مواطنيه إلى عدم الذعر.



وجاءت تصريحات بايدن في وقت تواصل المتحورة أوميكرون سريعة الانتشار إدخال اضطرابات على رحلات الطيران خلال عطل خلال نهاية العام، ما دفع المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إلى اقتراح أن تكون شهادة التطعيم إلزامية للرحلات داخل البلاد.



وقال فاوتشي في تصريح لشبكة "ام اس ان بي سي" الأميركية "أعتقد أن هذا شيء يجب أن يدرس جديا".



وفي اجتماع افتراضي استضافه البيت الأبيض مع العديد من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، شدد بايدن على أن الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون لن يكون له نفس تأثير موجات كوفيد السابقة.



وأضاف أن "أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن تكون مصدر ذعر".



تُجرى الفحوص على نطاق واسع، كما أن انتشار التطعيم يعني أن العدوى لن تؤدي إلى تداعيات خطرة على كثير من المصابين.



وأردف: "نظرا لإعطاء العديد من اللقاحات والمعززات، فإننا لا نشهد ارتفاعا في حالات الاستشفاء كما كانت في السابق... الأمريكيون - أمريكا - أحرزوا تقدم الوضع أفضل".



وتابع الرئيس الأمريكي أنه "مع ارتفاع عدد الإصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء"، مشيرا إلى أن "مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهادا على صعيد المعدات والموظفين".



كما أقر أنه رغم توفير عدد كبير من الفحوص، إلا أنها لا تزال غير كافية.



وقال: "رؤية مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص للفحص في نهاية هذا الأسبوع يظهر أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به".



وأكد بايدن أنه إضافة إلى زيادة عدد مواقع الاختبار المجانية، تضغط الإدارة لتوفير المزيد من الفحوص المنزلية.

وأضاف في هذا الصدد "لم يكن هناك أي شيء عندما تولينا المسؤولية. لا شيء. الآن لدينا ثماني (علامات تجارية) في السوق".



وتعمل الحكومة على شراء 500 مليون فحص منزلي لتوزيعها على الأمريكيين.