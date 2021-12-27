«الحرية المصرى» يناقش خطة عمل الحزب خلال الفترة المقبلة

عقد حزب الحرية المصري، اجتماعا مع أمناء الأمانات المركزي بالحزب، وذلك لمناقشة خطة العمل للحزب خلال العام المقبل، ووضع الإطار العام نحو انتشار الحزب فى المحافظات والعمل على التواصل مع المواطنين بصورة مستمرة، جاء ذلك بحضور النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد بالحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب.

وأكد النائب أحمد مهني، على ضرورة توسع قاعدة الحزب جماهيريا، والعمل على ووضع رؤية وخطة للفترة المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أن الحزب يسعي لاستكمال أمانات المحافظات والقيام بدوره نحو المسؤولية المجتمعية ومساندة الدولة المصرية فى خدمة المواطنين ورفع الشكاوى والمطالب للجهات المختصة.

وشدد مهني، على ضرورة قيام الأمانات المركزية بعقد مبادرات وحملات توعية للمواطنين نحو ما تقوم به الدولة المصرية من جهود نحو تحقيق التنمية فى مختلف بقاع الجمهورية، وإطلاق حملات مختلفة للتعريف بالمشروعات العملاقة التى تم تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما طالب الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، أمناء الأمانات المركزية، بوضع خطة عمل لكل أمانة ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، وكذلك الانتهاك من تشكيل الأمانات المركزية ، مشددا على ضرورة الاستمرار فى التوعية بفيروس كورونا، وإطلاق حملات صحية للتأكيد على الإجراءات الاحترازية.

وقال بيومي، إنه الهدف من الاجتماع هو وضع رؤية نحو تحرك الحزب خلال الفترة المقبلة والتجهيز لخطة انتشار الحزب فى المحافظات.

فيما أكد الدكتور أحمد إدريس، على أهمية استكمال تشكيل الأمانات المركزية واستكمال تشكيل أمانات المحافظات، قائلا :" إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك انتشار واسع للحزب فى كافة محافظات الجمهورية، واستكمال ما بدأه من فعاليات ولقاءات مختلفة مع المواطنين"، مضيفا أنه سيتم وضع جدول زمني نحو فعاليات وأنشطة الحزب خلال العام المقبل.

كما استعرض عدد من أمناء الأمانات المركزية خطة الأمانة للفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل سلامة عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، وأمينة العمل الجماهيري، والدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بالحزب، ومحمد زكريا أمين الاتصال السياسي، ونيفين بدار أمينة منظمات المجتمع المدني، ومحمد عبد العزيز أمين العضوية، ومحمد صلاح، أمين الإعلام بالحزب، وجورج فهمي أمين المواطنة، والدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة، ومحمد القرش أمين الشؤون المالية والإدارية، والدكتورة حنان وجدي رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والدكتورة عائشة الدجدع رئيس لجنة التعليم، والمستشار وليد عبد الحي، أمين الشؤون القانونية، ومصطفي الميري مسؤول الاتصال السياسي والخدمات الجماهيرية، وأحمد مسعد ممثلا عن أمانة الشباب.