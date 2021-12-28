التحالف العربى: تصفية العشرات من مليشيات الحوثى بينهم قيادات بارزة

تمكنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من تصفية العشرات من مليشيات الحوثي، في عملية نوعية للتحالف.

وقالت بيان صادر عن التحالف العربي في اليمن، إن ضربات الطيران أوقعت عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيات الحوثي عقب استهداف تجمعات قتالية غربي تعز اليمنية.

وأكد البيان، أن الغارات ضربت آليات وأطقم وأفراد وقيادات حوثية في بلدة الكنب في المركز الإداري لمديرية مقبنة، حيث كانت مليشيات الحوثي تستعد لإرسال التجمعات القتالية لجبهات القتال.

ونجح طيران التحالف في ضرب الهدف ببراعة، حيث تمكن من قتل عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات بارزة جديدة كانت المليشيات دفعت بهم إلى المنطقة بعد ضربة موجعة تلقتها الساعات الماضية وكبدتها قتلى وجرحى بينهم عديد القيادات، وفقا للبيان.

وجاء ذلك بعد أن دفعت المليشيات الحوثية بقيادات وعناصر جديدة إلى تعز في محاولة منها لإعادة ترتيب صفوفها.

وكانت مليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بنيران الجيش اليمني ورجال القبائل وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة مأرب.

وقال الجيش اليمني في بيان إن المعارك العنيفة شهدتها جبهات مأرب الغربية والجنوبية، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي للتحالف العربي، استهدفت تحركات وتعزيزات للمليشيات الحوثية على امتداد مسارح العمليات القتالية.

وفي ذات السياق أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمنطقة جازان.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا وجرحى، مقدمة التعازي لأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الهجوم عن وفاة وإصابة العديد من السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي.