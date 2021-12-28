قائمة الدول التى تضم أجمل النساء فى العالم خلال 2021

تختلف علامات الجمال بين النساء من بلد إلى آخر، حتى أنها تختلف التقييمات من عام لآخر في نسب الجمال بين النساء حول العالم، لتبرز كل دولة مقاييس الجمال الخاصة بنسائها.

وبين 195 دولة كشف موقع “legit” عن قائمة الدول التي تضم أكثر النساء جمالا في عام 2021.

كندا.. الجمال البسيط

تأتي كندا في صدارة الدول التي تضم أجمل نساء العالم، إذ يتمتعن السيدات بملامحهن البسيطة التي تخطف الأنظار، كما أنهن يتميزن بأسلوبهن الجذاب واللطيف، الذي يجعل التواصل مع الآخرين رائعًا.

هولندا.. نساء بلا مستحضرات تجميل

تحتل النساء في هولندا المركز الثاني كأجمل النساء في العالم، وأكثر ما يميزهن عن غيرهن عدم رغبتهن بوضع الكثير من مستحضرات التجميل، فهن يفضلن الجمال الطبيعي.

إيطاليا

حيث الأناقة والموضة والجمال، هذه الصفات التي تتمتع بها السيدات في إيطاليا، لذلك فهن يحتللن المرتبة الثالثة كأجمل نساء العالم، وتتميز المرأة الإيطالية بالبشرة القمحية الفاتحة الساحرة، مع الشعر والعيون البنية، بالإضافة إلى عشقها للموضة والطلة الكلاسيكية الرائعة.

فنزويلا

منحت هذه الدولة للعالم العديد من الفائزات بلقب ملكة جمال الكون، من المعروف أن الفتيات في فنزويلا، يتسمن بأنوثة فائقة وسحر وجوههن الجذاب، بالإضافة إلى شعرهن الطويل الذي يعتبر تاج وجمال المرأة.

كولومبيا

واحدة من أفضل الدول التي تضم أجمل النساء، عادة ما تفوز السيدات في كولومبيا بالعديد من المسابقات المتعلقة بالجمال، إذ أكثر ما يميز جمالهن عيونهن السوداء وشعرهن الداكن.

جنوب أفريقيا

هذا البلد غني بالنساء الجميلات، فهن ساحرات بجمالهن الفريد والمتميز، كما أنهن لديهن ابتسامة لا تقاوم، بجانب تعاملهم الحسن والجيد عند التواصل مع الآخرين.

الدنمارك

يبدو أن السيدات الاسكندنافيات لم يتقدمن في السن، فهن يتمتع بوجه نضار مليء بالحيوية والجاذبية، يرجع هذا الأمر إلى الموقع الجغرافي لدولة الدنمارك، بسبب مناخها المعتدل الذي لا يؤثر بالسلب على صحة البشرة.

كوريا الجنوبية

فتيات كوريا الجنوبية لديهن وجوه أطفال، هذا الأمر الذي يجعلهن جاذبيات وأكثر براءة، على غرار النساء الآسيويات الأخريات ، تتمتع السيدات الكوريات بشعر وبشرة صحية وأجسام نحيفة.

أوكرانيا

الجمال الأوروبي متنوع للغاية في أوكرانيا، عند زيارتك لها، يمكنك تنمية إحساسك بالجمال بشكل كبير، وجوه جميلة في كل مكان، إذ يتميزن بالشعر الفاتح والداكن، العيون الزرقاء والخضراء والبني، بالإضافة إلى القوام الممشوق والنحيف، فهن من أجمل نساء أوروبا.