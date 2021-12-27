إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، حادث اصطدام سيارة بـ4 أشخاص أسفرت عن إصابتهم بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث سير أدى لإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة على الطريق الدولي الساحلي، اصطدمت بهم سيارة، وتم نقلهم لمستشفى البرلس المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من: «فتحي السيد مصطفى،27 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم وتم عمل الإشاعات والفحوصات، وهناء فراج عبده، 25 سنة، بسحجات وكدمات متعددة بالجسم، واية فراج عبده، 26 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد الجمال، و28 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم» وجميعهم مقيمين بكفر الشيخ.

وتم عمل الإسعافات الأولية لهم داخل مستشفى البرلس المركزي.