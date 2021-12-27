30 محطة آلية وربط مباشر مع مجلس الوزراء.. حصاد إنجازات «هيئة الأرصاد الجوية» خلال 2021

" الدستور" ينشر اهم انجازات هيئة الارصاد الجوية خلال 2021

حققت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني خلال عام 2021 ، العديد من الانجازات من خلال التعاون والتعاقد مع مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية والداخلية، في إطار حرص المسئولين بوزارة الطيران المدني على زيادة تكوير والاهتمام بالهيئة خلال الفترة الراهنة.

تنشر "الدستور" في السطور التالية حصاد إنجازات الهيئة خلال 2021..