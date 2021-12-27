الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

" الدستور" ينشر اهم انجازات هيئة الارصاد الجوية خلال 2021

30 محطة آلية وربط مباشر مع مجلس الوزراء.. حصاد إنجازات «هيئة الأرصاد الجوية» خلال 2021

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

حققت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني خلال عام 2021 ، العديد من الانجازات من خلال التعاون والتعاقد مع مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية والداخلية، في إطار حرص المسئولين بوزارة الطيران المدني على زيادة تكوير والاهتمام بالهيئة خلال الفترة الراهنة.

تنشر "الدستور" في السطور التالية حصاد إنجازات الهيئة خلال 2021..  

  • التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تم إنشاء خط ربط مباشر بين مركز التحاليل الرئيسي بالهيئـة العامة للأرصاد الجوية ومجلـس الوزراء لسرعة إرسال التحذيرات والإنذارات والتقارير الجوية والمتابعة المباشرة وخاصة في حـالات سوء الحالة الجوية والطوارئ.
  • بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بشأن التوثيق الإلكتروني للوثائق والمخطوطات والبيانات المناخية بالهيئة، وكذلك إنشاء متحف لحفظ وعرض الوثاق والمخطوطات التاريخية وأجهزة الأرصاد بالهيئة
  • الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دعم قدرات الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي وميكنة دورات العمل بالهيئة، وكذلك وإنشاء تطبيق هاتفي خاص بتقديم خدمات مختلفة ذات الصلة بالتنبؤ بالطقس.
  • تم توريد وتركيب 30 محطة أرصاد آلية، ويأتي ذلك في إطار تحويل كافة المحطات اليدوية إلى محطات آلية تماشيا مع التعليمات المحلية والدولية .
  • تم الانتهاء من تطوير محطات أرصاد (رأس سدر - رشيد - سيدي براني – السلوم – ملوي الزراعية - الخارجة الزراعية).
  • تم توريد وتركيب وتشغيل نظام للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربية بمقر الهيئة الرئيسي ومحطتي أرصاد حلوان ورشيد وربطهم بالشبكة العمومية للكهرباء.
  • تم تدشين مشروع بحثي مشترك مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب للتصنيع المحلي لجهاز الراديوسوند كأول منتج مصري خاص بهذا الجهاز بدلاً من المنتج المستورد ذات التكلفة المرتفعة.
  • تجديد حصول الهيئة على شهادات مطابقة نظــــام إدارة الجــــودة "ISO 9001:2015"، وإدارة البيئـــة "ISO 14001:2015"، وإدارة الســـلامة والصحــــة المهنيــــة "ISO 45001:2018"، كما تم تحديث نظام التدريب المؤسسي الخاص بالمركز الإقليمي للتدريب بالقاهرة (ISO 21001:2018).
  • اجتياز تفتيش دولي من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتجديد اعتماد المركز الإقليمي للتدريب لمدة 8 سنوات أخرى.
  • وفي إطار تفعيل دور الهيئة في دعم وتدريب الكوادر الفنية والإدارية بالقارة الإفريقية والدول العربية، تم تنفيذ عدة برامج تدريبية لمقدمي خدمات الطيران وبرامج تدريبية عن نظام إدارة الجودة (QMS) وإدارة جودة خدمات الطيران لعدد من المتدربين الأفارقة والعرب.
  • قيام المركز الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان "تفسير وإستخدام مخرجات النماذج العددية في عمليات التنبؤ بالطقس " بالتنسيق مع المنظمة العالمية للارصاد الجوية بمشاركة 33 من الدول الإفريقية والأسيوية .
  • حصول الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تجديد اعتماد المركز الإقليمي للإشعاع التابع للهيئة كمركز إقليمي معتمد بقارة إفريقيا؛ من خلال المشاركة في تصنيف المعايير والمواصفات الدولية الذى يقام كل خمس سنوات في مدينة دافوس بسويسرا
الهيئة العامة للأرصاد الجوية وزارة الطيران المدني غرفــــــة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلــــس الوزراء مجلس الوزراء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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