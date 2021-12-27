نشرة المرور .. زحام فى حركة السيارات بالتزامن مع خروج الموظفين من عملهم

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة في حركة السيارات، مساء اليوم الإثنين، بالتزامن مع خروج الموظفين من عملهم، وذلك بمحور ٢٦ يوليو، للقادم من 6 أكتوبر في اتجاه محور صفط اللبن، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

نشرة المرور

وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى الطريق الدائري للقادم من مناطق التجمع والمعادى اتجاه المنيب، وتقوم الخدمات المرورية المتواجدة أعلى الطريق بسحب الكثافات المرورية.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، مما أدى إلى زحام مرورى، فى الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة والمعادى اتجاه المنيب بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

وتباطأت حركة سير السيارات بكورنيش النيل للقادم من المعادى اتجاه مناطق وسط البلد ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.