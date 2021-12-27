كواليس حدوتة «بنات السباعي» من مسلسل «حد فاصل»

احتفل صناع حدوتة" بنات السباعي" من مسلسل" حد فاصل" إخراج تامر حمزة، ببدء التصوير الذي انطلق خلال الأيام الماضية وسط حضور صناع المسلسل وأبطاله، وحرصوا على رسم اسم المسلسل على قالب كعكة كبيرة.

مسلسل حد فاصل

مسلسل حد فاصل

مسلسل حد فاصل

مسلسل حد فاصل

حدوتة “ بنات السباعي” بطولة ريم البارودي، ومحمود حجازى، وأحمد جمال سعيد، ومحمد التاجى، وهناء الشوربجي، وهبة حسن، ومارتينا عادل.

وأعلن مؤخرا المخرج تامر حمزة عن تغيير اسم مسلسله الجديد من "القرار" إلى "حد فاصل"، ليكون متماشياً مع أحداثه، حيث إن كل حدوتة لها اسم مختلف منها "خيال حلمى"، للفنان إدوارد الذى انتهى من تصويره الأسابيع الماضية وتنتمى الحدوتة لنوعية 5 حلقات ويشارك فى بطولتها الفنانة نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد من تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزه.

ويجسد الفنان محمد التاجي دور والد كل من الفنانة ريم البارودى ومارتينا عادل وهبة حسن ضمن أحداث حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل"، الذي يشارك في بطولته كل من الفنانة هناء الشوربجى ومحمود حجازى وأحمد جمال سعيد ومن إخراج تامر حمزة .

وعرض الفنان محمد التاجي حكاية "ويبقى الأثر" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة ريم البارودي تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة والمقرر عرضه في الموسم الشتوى، حيث صورت جزءا كبيرا من مشاهدها في الديكور الرئيسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامى، وكذلك عدد من المشاهد في أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر.

وتجسد ريم البارودى خلال أحداث العمل شخصية ابنة محمود حميدة وسوسن بدر، وهى شقيقة ميرهان حسين، وتظهر ريم في دور طبيبة تدعى شيماء وتمر بالعديد من المواقف والأزمات وتبحث عن الخروج منها، وتعد المرة الأولى التي تجسد ريم شخصية طبيبة في الدراما.