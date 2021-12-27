الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم ضبط بحوزته «استروكس» في السلام: معرفش عنه حاجة

متهم
متهم

تستكمل جهات التحقيق، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في اتهام عاطل بحيازة كمية من مخدر “الأستروكس” بقصد الاتجار بها بدائرة القسم.

 وأنكر المتهم خلال التحقيقات، حيازة المواد المخدرة، قائلًا:"معرفش عنها حاجة ومش بتاعتي".

كانت جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية "، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان حساس وبتحرير محضر بالواقعة تولت النيابة العامة التحقيق. 

مديرية امن القاهرة السلام النيابة حبس المباحث الجنائية قسم شرطة أمن

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وائل لطفي

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