عبير صبري لـ«الدستور»: صحتي بخير وأمكث في المنزل لتلقي العلاج

بعد إصابتها بكورونا..

أكدت الفنانة عبير صبري، أنها تمكث حاليًا في المنزل بعدما تعرضت مؤخرًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد هي وزوجها، وذلك لتلقي العلاج المتبع في هذه الحالة.

وقالت عبير، في تصريحٍ لـ«الدستور»، إن حالتها الصحية أفضل ولا تشعر بأعراض شديدة، وإنما فقط بعض الرشح والاحتقان الخفيف، لافتة إلى أنها تقوم بتناول الأدوية المضادة لهذا الفيروس بشكل منتظم حتى تتعافى بشكلٍ كامل.

وأوضحت عبير، أن زوجها أُصيب منذ أيام قليلة بالفيروس وبعدها أصيبت هي الأخرى، لافتة إلى أنها علمت بالإصابة بعد شعورها ببعض الآلام الجسمانية وظهور أعراض البرد الأمر الذي جعلها تقوم بعمل مسحة لتظهر بعدها إيجابية التحليل.

وأعلنت الفنانة عبير صبري، صباح اليوم الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا، هي وزوجها، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور (انستجرام) حيث نشرت عبير صبري، صورة تجمعها مع زوجها، وعلقت قائلة: «كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا».