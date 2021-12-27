الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إصابتها بكورونا..

عبير صبري لـ«الدستور»: صحتي بخير وأمكث في المنزل لتلقي العلاج

عبير صبري وزوجها
عبير صبري وزوجها

أكدت الفنانة عبير صبري، أنها تمكث حاليًا في المنزل بعدما تعرضت مؤخرًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد هي وزوجها، وذلك لتلقي العلاج المتبع في هذه الحالة.

وقالت عبير، في تصريحٍ لـ«الدستور»، إن حالتها الصحية أفضل ولا تشعر بأعراض شديدة، وإنما فقط بعض الرشح والاحتقان الخفيف، لافتة إلى أنها تقوم بتناول الأدوية المضادة لهذا الفيروس بشكل منتظم حتى تتعافى بشكلٍ كامل.

وأوضحت عبير، أن زوجها أُصيب منذ أيام قليلة بالفيروس وبعدها أصيبت هي الأخرى، لافتة إلى أنها علمت بالإصابة بعد شعورها ببعض الآلام الجسمانية وظهور أعراض البرد الأمر الذي جعلها تقوم بعمل مسحة لتظهر بعدها إيجابية التحليل.

وأعلنت الفنانة عبير صبري، صباح اليوم الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا، هي وزوجها، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور (انستجرام) حيث نشرت عبير صبري، صورة تجمعها مع زوجها، وعلقت قائلة: «كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا».

الفنانة عبير صبري عبير صبري عبير صبري فنانة فنانة عبير صبري فنانة عبير صبري وشقيقتها

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