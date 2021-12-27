الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحكام بالسجن المشدد للمتهمين في «خلية هشام عشماوي»

محكمة
محكمة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوي"، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومتهم بالسجن 7 سنوات، وإيداع متهم واحد دار الرعاية. 

كما قضت المحكمة بوضع المتهمين في القضية تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، عدا متهمين، وإدراجهم على قوائم الإرهاب عدا المتهمين التاسع واالحادي عشر، وإلزامهم بدورات إعادة التأهيل.

صدرالحكم  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، بحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية إبراهيم نجم إبراهيم. 

والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

ارهاب خلية هشام عشماوي هشام عشماوى السجن المشدد السجن المشدد 10 سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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