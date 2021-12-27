«طموح يعمل على مدار الساعة».. 6 خطوات لكسب ثقة رجل برج الجدي

في نهاية شهر ديسمبر، وخلال الفترة من 22 ديسمبر وحتى 19 يناير.. يسيطر برج الجدي على سلوكيات مواليد تلك الفترة.

مواليد برج الجدي يمتلك دماغًا تعمل على مدار الساعة، بمجرد أن يفكر في شيء ما، متفوق في الإنجازات ويعتبر مدمنًا للعمل.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل شخصية مواليد برج الجدي وفقا لموقع «indianexpress».

الصفات العامة

رجل الجدي طموح للغاية وعملي ويتحدث بشكل عام عن شخص سعيد، و إنه يريد الوصول إلى أعلى نقطة في الجبل ، أو بعبارة أخرى ، المطالبة بالمراكز العليا عندما يتعلق الأمر بالنجاح، وقد يرغب رجل الجدي في اللعب بأمان في بعض الأحيان، و إنه متواضع ويمكن أن يكون متحفظًا قليلاً حول أشخاص جدد.

التوافق مع رجل الجدي

تتوافق رجال برج الجدي مع كل من: «برج الثور وبرج السرطان وبرج العذراء»، ولا تتوافق مع كلا من: «برج الحمل وبرج الجوزاء وبرج الأسد».

أفضل الخصائص

يتميز رجل برج الجدي بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها مثل:« الطموح، الحكمة، الحذر، الإخلاص».

أسوأ الصفات

توجد بعض السمات السيئة التي يتميز بها رجل الجدي، ومن أبرزها: «التشاؤم، العند، المزاجية، الانفصال».

الحب والتعارف

يأخذ رجل الجدي الحب على محمل الجد ، فهو ليس مغازلة وبالتأكيد ليس لاعبًا، سينتظر الحب الحقيقي حتى يجدها، ويتمتع رجل الجدي بمعايير عالية ويمكنه الإعجاب به من مسافة بعيدة قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا ، إما الاقتراب منه أو التخلي عنه تمامًا.

رجل الجدي هو شخص رومانسي ، إنه يبحث عن علاقة ثابتة. إذا كنت تبحث عن شريك طويل الأمد يتمتع باستقرار عاطفي ، فإن برج الجدي هو الرجل المناسب لك.

رجل الجدي في العمل

رجل الجدي هو واحد من أكثر العلامات المجتهدة التي ستصادفها على الإطلاق، و سيفعل كل ما يتطلبه الأمر للوصول إلى أهدافه، و بعد قولي هذا فهو أيضًا عملي ويهتم جيدًا بأمواله ، ولا يذهب للاستثمارات الواقعية إلا بعد دراستها جيدًا.

يقدر رجل الجدي بشدة أمنه المستقبلي ، وبالتالي يتخذ قرارات محسوبة. في العمل ، من الصعب بالتأكيد قراءته ، خاصةً عندما يلعب لعبة البوكر.

كيفية كسب ثقة رجل برج الجدي:

1. اختر الملابس ذات المظهر الأنيق وذات الطراز الأنثوي.

2. كن جادا بشأن حياتك المهنية.

3. ادخل في مناقشات محفزة ، واظهر بذكائك.

4.. يكره الألعاب ، لذا تجنب ذلك بأي ثمن.

5. كن متفهمًا وداعمًا لعادات عمله.

6. اعلم أن هذا الرجل يستغرق بعض الوقت للتعبير عن مشاعره، لذلك عليك التحلي بالصبر