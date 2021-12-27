الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أطعمة تحتوي على أوميجا 3 ..نظام غذائي صارم للتحكم في وزنك بعد انقطاع الطمث

أوميجا
أوميجا

بعد سن الخمسين، يحدث بطىء في عمليات التمثيل الغذائي، ونتيجة لذلك تتباطأ عملية إنقاص الوزن ويصبح اكتساب الوزن أمراً سهلاً بسبب صعوبة التمرين وانخفاض كتلة العضلات وتقليل قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية، مما يؤثر  على السيدات بسبب انقطاع الطمث في هذا العمر، بالإضافة إلى أن التغيرات الهرمونية تساهم في زيادة الوزن.

وقالت دكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن النساء فوق سن الخمسين أكثر عرضة أيضاً لارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك ، فإن التعامل مع زيادة الوزن إلى جانب العديد من التغييرات المتزامنة يمكن أن يصبح مهمة شاقة يمكن أن تجلب معها مشاعر السلبية وانتقاد الذات، وحتى تشعرين  بالرضا عن نفسك وجسمك مع الحفاظ على نمط حياة صحي، يجب أن تتأكدي من إدارة نظامك الغذائي ونظام التمرين بشكل صحيح.

وأوضحت أن زيادة الوزن في فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث أمر شائع ويحدث بسبب التقلبات في مستويات هرمون الاستروجين مع انخفاضها وهذا بدوره يؤثر على عملية حرق السعرات الحرارية والشهية، كما أنه يؤثر على طريقة تخزين النساء للدهون، كما يؤدي انقطاع الطمث إلى تحفيز الهرمونات ويؤدي إلى تقلبات تؤدي بدورها إلى تأثيرات نفسية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

ولفتت إلى أن إدارة تناول الطعام يمكن أن يساعد في مع التحكم في زيادة الوزن غير المرغوب فيها، مشيرة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إذ تساعد هذه الأطعمة في الحد من أعراض انقطاع الطمث، ويجب تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين قدر الإمكان بينما يجب عدم تضمين الأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة المصنعة لأنها يمكن أن تزعج مستويات الهرمونات لديكِ.

ونصحت بضرورة أن تعتني النساء بأنفسهن بشكل إضافي أثناء انقطاع الطمث وأوقات ما قبل انقطاع الطمث لأنه لا يمكن أن يؤثر سلباً على صحتك الجسدية فحسب، بل يؤثر أيضاً على صحتك العقلية، لذلك يجب ضمان العافية بشكل عام خلال هذه الأوقات.

سن الخمسين حرق السعرات الحرارية التغيرات الهرمونية الضربات والتغيرات الهرمونية تساهم في زيادة الوزن انقطاع الطمث في هذا العمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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