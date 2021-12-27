تشديدات أمنية قبل الحكم على عناصر «خلية هشام عشماوى»

شهدت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، اليوم الإثنين، تشديدات أمنية مكثفة قبل الحكم علي 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية هشام عشماوي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا بحق هشام عشماوي و36 آخرين؛ لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة، من بينها قتل رجال أمن، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، حسب ما أكد مسئول قضائي.

وتضمنت القائمة اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وكانت المحكمة قد أحالت المتهمين في أول فبراير لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحكمت المحكمة على عشماوي غيابيًا في 2017، بالإعدام بسبب تورطه في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية- الليبية.

وكانت قد أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر أولى جلسات محاكمة 5 متهمين، من بينهم 4 محبوسون بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى في القضية المقيدة رقم 3974 لسنة 2017 إداري قسم شرطة العجوزة، وذلك لجلسة 27 مارس المقبل للاطلاع.