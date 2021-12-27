الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الرئيس السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بإنتاج الطاقة المتجددة

جريدة الدستور

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، قائلًا: "نحن أمام عالم جليل فاضل نجح في حل مشكلة الكهرباء بمصر". 

وقال الرئيس إننا نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة.

وأكد الرئيس أنه من المهم وصول كل البيانات المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء إلى جميع المواطنين، حيث كانت مشكلة الكهرباء قبل 2014 فقط في الإنتاج ولكن أيضًا في النقل والتوزيع والبنية التحتية.

ولفت إلى أن الدولة بدون كهرباء لن تستكمل المصانع والشركات عملها بمسارها الطبيعي ولكن كان يجب على الدولة التحرك الفوري في تعديل النظام الكهربائي في مصر باعتباره أمنًا قوميًا يجب النظر إليه بعين الاعتبار، وهناك دول لم تنجح في حل أزمة الكهرباء رغم استمرارها منذ 20 عامًا لكن مصر نجحت في ذلك "الحمد لله".

وأضاف أن تكلفة استثمارات مشروعات الكهرباء في الصعيد، وصلت إلى 150 مليار جنيه، مؤكدًا أن الأمن القومي لمصر كان من الممكن أن يتأثر بمشكلة الكهرباء.

واختتم: مشروع حياة كريمة في محافظات الصعيد يضم أكثر من 30 مركزًا قائلًا: "كل واحد لازم ياخد حقه.. أنا وفرت خدمة الكهرباء ولازم تحصيل المقابل، والاهتمام مش كلام بل بالفعل.. نحن خصصنا أكثر من تريليون جنيه لمشروعات الصعيد"، ويجب أن تكون هناك عدادات مسبوقة الدفع لكل المشكلات التي يواجهها المواطنين من مغالطات في القراءات بحيث أن تكون القراءات دقيقة بحد كبير ولا تظلم أحدًا، "ليرى المواطن الاستهلاك بنفسه العداد معاك وانت اللى بتشحنه بدون قراءة انت اللي تنظم استخدامك للكهرباء". 

السيسي مشكلة الكهرباء

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