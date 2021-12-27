الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

تسليم 74 برج سكن بديل عشوائيات بمشروع روضة أكتوبر.. 30 يونيو

المهندس محمد مصطفى
المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر

يتولى جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تنفيذ مشروع روضة أكتوبر (سكن بديل العشوائيات)، الذي افتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى منه خلال فعاليات احتفالات نصر أكتوبر الأخيرة، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليا، على مساحة تقدر بنحو 200 فدان تقع في المنطقة التي يحدها طريقي الفيوم القاهرة وطريق الواحات.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر لـ"الدستور"، إنه يجري حاليا تنفيذ 74 برجا بارتفاع 10 أدوار (أرضي+ 9 أدوار متكررة)، ويضم الدور الواحد 6 شقق على مساحة 94 مترا مربعا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ أبراج بالمدينة.

وأكد مصطفى انتهاء الأعمال الخرسانية وأعمال بناء الطوب بصورة شبه كاملة، وبدأت حاليا أعمال التشطيبات في عدد من الأبراج، ومن المقرر أن تفتتح هذه المرحلة (المرحلة الثانية من المشروع)، في 30 يونيو من العام المقبل، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومتابعة قيادات الهيئة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن المرحلة الأولى التي افتتحها الرئيس السيسي بواقع 104 عمارات، تضم 2500 وحدة سكنية، والمرحلة الجاري تنفيذها حاليا تضم حوالي 4500 وحدة سكنية، بمساحة 94 مترًا مربعًا للوحدة، وتم تسكين نحو 1050 أسرة حتى الآن، وجار إنهاء إجراءات المستحقين لـ 1450 أسرة أخرى من خلال المحافظة لتسليمهم وحداتها.

وأشار المهندس محمد مصطفى إلى جاهزيتهم لتسليم الوحدات المستحقة، وأن المشروع سيكفي حاجة محافظة الجيزة للسكن بديل العشوائيات، والقضاء على الظاهرة تماما في كل المحافظة وإمكانية تطوير المناطق التي كان يقطنها أهالينا دون أن تمثل سكنا آمنا لهم.

ولفت رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر القائم على تنفيذ المشروع، إلى أن روضة أكتوبر تعد نسخة محدثة من مشروع الأسمرات، حيث نال التصميم وجودة التشطيبات استحسان الجميع، كما أنه يجري تنفيذه بواقع 50% مبان والـ 50% الأخرى مساحات خضراء وهو سبب تسميته بالروضة لما يحمله الشكل العام من معنى التسمية.

وكشف مصطفى عن أن المشروع تموله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خزانتها الخاصة، لحين انتهاء التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية المعني الأساسي بعملية التمويل، مشيرا إلى التنسيق الدائم بين الجهتين بهدف المساهمة في القضاء على ظاهرة العشوائيات في كل مصر وليس محافظة الجيزة فقط.

جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر مشروع روضة أكتوبر سكن بديل العشوائيات الرئيس السيسي المرحلة الثانية تنفيذ 74 برجا المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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وائل لطفي

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