الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متلازمة تكيس المبايض عند المراهقين.. الأسباب والأعراض والنظام الغذائي

متلازمة تكيس المبايض
متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي أحد أمراض الغدد الصماء التي تسبب خللًا في الهرمونات التناسلية لدى الفتيات المراهقات والشابات، ويؤدي هذا الخلل في التوازن إلى حدوث مشاكل في المبايض، مما يجعل من الصعب تكوين البويضات وإطلاقها أثناء الإباضة.

ونتعرف في السطور التالية وفقًا لموقع “mom junction” عن متلازمة تكيس المبايض لدى المراهقين وأسبابها وأعراضها.

ما الذي يسبب متلازمة تكيس المبايض عند المراهقين؟

السبب الدقيق لمتلازمة تكيّس المبايض غير معروف، لكن الخبراء يفترضون أن الجينات واختلال التوازن الهرموني قد يلعبان دورًا.

ينتج المبيضون هرمونات جنسية مثل هرمون الاستروجين والبروجسترون وكميات صغيرة من هرمونات الذكورة التي تسمى الأندروجينات (التستوستيرون).

في النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، يبدأ الجسم في إنتاج مستويات أكثر من الطبيعي من الأندروجين، مما يعوق نمو البويضات والإباضة نظرًا لأن الإباضة لا تحدث بشكل صحيح، فإن المبايض تتضخم وتتطور إلى أكياس صغيرة. 

فقد وجد أيضًا أن متلازمة تكيس المبايض قد تسبب للفتيات المراهقات تطوير مقاومة الأنسولين، ويرتفع مستوى الأنسولين في الجسم عن المعدل الطبيعي، وبالتالي يتسبب في إنتاج المبيضين للمزيد من الأندروجين.

ما هي أعراض متلازمة تكيس المبايض عند المراهقين؟

قد تعاني الفتيات المراهقات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من واحد أو أكثر من الأعراض التالية.

قد يعاني المراهقون من غياب الدورة الشهرية، أو قلة الدورة الشهرية، أو تكرار الدورة الشهرية

آلام الحوض

  • نمو الشعر الزائد في الوجه والصدر والبطن وأجزاء أخرى من الجسم.
  • حب الشباب الشديد وانسداد المسام.
  • زيادة الوزن أو صعوبة فقدان الوزن أو السمنة.
  • الزوائد الجلدية على الإبطين ومنطقة العنق.

ما هي مخاطر ومضاعفات متلازمة تكيس المبايض؟

  • بدانة.
  • البلوغ المبكر عند الفتيات (قبل سن الثامنة).
  • ارتفاع ضغط الدم لاحقًا في حياتهم.
  • ارتفاع مستويات الكوليسترول.
  • الاكتئاب و القلق.
  • صعوبة في الحمل.

كيف يتم علاج متلازمة تكيس المبايض لدى المراهقين؟

  • ممارسة الرياضة بانتظام.
  • النظام الغذائي المغذي وتناول وجبات صغيرة مع وجبات خفيفة صحية.
  • معالجة شعر الجسم الزائد بالليزر أو إزالة الشعر بالشمع أو التبييض.
  • علاج حب الشباب.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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