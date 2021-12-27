قائمة تردد القنوات الجديدة في 2022

تردد القنوات الجديدة فى ٢٠٢٢ من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا، وذلك فبل ساعات من العام الجديد لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير القائمة الكاملة لتردد القنوات الفضائية في العام الجديد وكيفية ضبط إشارة بث القنوات عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد القنوات الجديدة فى ٢٠٢٢

حدثت العديد من القنوات الفضائية ترددها عبر القمر الصناعي المصري وذلك مع بداية العام الجديد للحصول على صوت وصورة ذات جودة عالية وتتلخص الترددات الجديدة فيما يلي:-

قناة MBC يمكن ضبطها على

تردد 11470

معدل الترميز 27500

استقطاب أفقي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

قناة DMC يمكن ضبطها على

تردد 11449

معدل الترميز 27500

استقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة الحياة يمكن ضبطها على

تردد 12207

استقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة النهار يمكن ضبطها على

تردد 11488

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

قناة روتانا يمكن ضبطها على

تردد 11296

استقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

قناة CBC يمكن ضبطها عبر

تردد 11785

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

قناة On Drama يمكن ضبطها على

تردد 10853

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

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كيفية ضبط إشارة بث القنوات عبر نايل سات

يستطيع الملايين من المواطنين في مصر ضبط تردد القنوات الجديدة فى ٢٠٢٢ عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي يتم تحدثها بشكل سنوي لضمان جودة ونقاء الصوت والصورة للاستمتاع بكافة الفقرات المتنوعة التي يتم عرضها عبر شاشة الفضائيات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-