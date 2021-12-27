قائمة تردد القنوات الجديدة في 2022
تردد القنوات الجديدة فى ٢٠٢٢ من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا، وذلك فبل ساعات من العام الجديد لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير القائمة الكاملة لتردد القنوات الفضائية في العام الجديد وكيفية ضبط إشارة بث القنوات عبر القمر الصناعي نايل سات.
تردد القنوات الجديدة فى ٢٠٢٢
حدثت العديد من القنوات الفضائية ترددها عبر القمر الصناعي المصري وذلك مع بداية العام الجديد للحصول على صوت وصورة ذات جودة عالية وتتلخص الترددات الجديدة فيما يلي:-
قناة MBC يمكن ضبطها على
- تردد 11470
- معدل الترميز 27500
- استقطاب أفقي
- معدل تصحيح الخطأ 5/6
قناة DMC يمكن ضبطها على
- تردد 11449
- معدل الترميز 27500
- استقطاب رأسي
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
قناة الحياة يمكن ضبطها على
- تردد 12207
- استقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
قناة النهار يمكن ضبطها على
- تردد 11488
- استقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
قناة روتانا يمكن ضبطها على
- تردد 11296
- استقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
قناة CBC يمكن ضبطها عبر
- تردد 11785
- استقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
قناة On Drama يمكن ضبطها على
- تردد 10853
- استقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
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كيفية ضبط إشارة بث القنوات عبر نايل سات
يستطيع الملايين من المواطنين في مصر ضبط تردد القنوات الجديدة فى ٢٠٢٢ عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي يتم تحدثها بشكل سنوي لضمان جودة ونقاء الصوت والصورة للاستمتاع بكافة الفقرات المتنوعة التي يتم عرضها عبر شاشة الفضائيات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-
- الضغط على زر menu من جهاز التحكم "الريموت"
- اختيار options
- الضغط على كلمة installation
- اختيار كلمة manul installation
- تحديد القمر الصناعي “nilesat”
- كتابة تردد القناة المرد تثبيتها على الريسيفر
- تحديد الاستقطاب (أفقي/ رأسي/ عمودي)
- الضغط على كلمة ok
- انتظر حتى يتم تحميل القناة ثم أضغط على كلمة حفظ