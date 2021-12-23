كيفية ضبط ترددات نايل سات 2022| تردد قنوات الأطفال والمسلسلات

كيفية ضبط ترددات نايل سات 2022، يبحث الكثير عنها مع حلول العام الميلادي الجديد، وذلك لضبط أرقام الترددات وقوائم القنوات الخاصة بالدراما والأطفال وقنوات الأخبار والمنوعات.

ترددات نايل سات 2022

قناة MBC على القمر الصناعي: نايل سات

التردد: على الرقم التالي: 11470.

معدل الترميز: 27500.

عامل استقطاب القناة: المستوى.

واسم القناة على ريسيفر ام بي سي.

ترددات نايل سات 2022



تردد قناة دي إم سي دراما



القمر الصناعي لهذه القناة: نايل سات.

التردد الجديد للقناة: على الرقم التالي: 11449.

معادل ترميز القناة: 27500

عامل الاستقطاب: المستوى

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

اسم القناة على دراما DMC.



تردد قناة الحياة

القناة موجودة على القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد للقناة: 12207.

الاتجاه: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترددات نايل سات 2022



تردد قناة النهار دراما

التردد الجديد للقناة: على الرقم التالي: 11488.

القناة موجودة على القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة: 5/6.

اسم القناة الفضائية دراما النهار.



تردد قناة روتانا دراما

التردد الجديد لقناة روتانا دراما: على الرقم التالي: 11296

معادل الترميز: 27500

القمر الصناعي لهذه القناة هو نايل سات

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الريسيفر روتانا دراما.



تردد قناة ام بي سي دراما

تردد القناة الجديد: على الرقم التالي: 11470

القناة موجودة على القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معادل الترميز: 27500.

اسم القناة على جهاز الريسيفر ام بي سي مسلسلات.

ترددات نايل سات 2022



تردد قناة سما دبي

يمكن تتبع القنوات على الترددات التالية:

تردد قناة سما دبي الجديد: على الرقم التالي: 12322

على القمر الصناعي قناة سما دبي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل ترميز القناة: 27500

اسم القناة على جهاز الاستقبال Sama Dubai Drama HD.

قنوات الاطفال نايل سات 2022

تردد قناة براعم للأطفال على الرقم التالي: 11564 /27500 أفقي.

تردد المجد الإسلامية للأطفال المجد كيدز تي في على الرقم التالي: 12226 /27500 أفقي.

تردد قناة طيور الجنة (طيور الجنة تي في) على الرقم التالي: 11636/ 27500 عمودي.

تردد قناة مودي كيدز للكارتون على الرقم التالي: 11603 /27500 أفقي.

تردد قناة بيبي كيدز على الرقم التالي: 11393/ 27500 عمودي.

تردد قناة ماجد للأطفال على الرقم التالي: 12221 /27500 عمودي.

تردد قناة سمسم للأطفال على الرقم التالي: 11334 /27500 أفقي.

تردد قناة أطفال ومواهب على الرقم التالي: 11353/ 27500 عمودي.

تردد قناة زووم كيدز على الرقم التالي: 12604 /27500 أفقي.

تردد قناة أجيال للأطفال على الرقم التالي: 12149 /27500 أفقي.

تردد قناة أم بي سي على الرقم التالي: 3 11470/ 27500 عمودي.

تردد قناة بطوط على الرقم التالي: batoot kids tv 11411/ 27500 أفقي.

تردد قناة ميكي على الرقم التالي: mickey 11258 /27500 أفقي.

تردد قناة بيبي كيدز على الرقم التالي: baby kids tv 11393 / 27500 عمودي.

تردد قناة مودي كيدز على الرقم التالي: mody kids tv 11603 /27500 أفقي.

تردد قناة سبيس تون على الرقم التالي: spacetoon 11785/ 27500 عمودي.

تردد قناة توم وجيري على الرقم التالي: tom and jerry 11355/ 11354 /27500 أفقي.

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