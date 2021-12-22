الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جدول تردد قنوات الكأس المفتوحة 2022.. إليك تردد قنوات الكرة على النايل سات

الكأس
الكأس

تردد قنوات الكأس المفتوحة 2022 تنقل العديد من المباريات الهامة في عدد كبير من الدوريات الهامة على مدار العام وفي مختلف المواسم، وتستعرض جريدة الدستور في السطور التالية تردد قنوات الكرة على النايل سات.

 تردد قنوات الكأس المفتوحة 2022

الترددات

القمرالترددمعدل الترميز
القناة على القمر الصناعي: عرب سات12418 Hويجب ضبط معدل الترميز للقناة كالتالي:27500
القناة على القمر الصناعي: نايل سات11919 H
القناة على القمر الصناعي: سهيل سات11678.07 H
القناة على القمر الصناعي: اسيا سات3660 V

 

تردد القنوات الرياضية 2022 

تردد قناة اون سبورت على النايل سات

الترددمعامل الترميزالاستقطابالقمر الصناعيعامل تصحيح الخطأ
1085327500رأسيالقناة على القمر الصناعي: نايل سات6/5

 

قناة نايل سبورت على القمر الصناعي 

الترددمعامل الترميزالقمر الصناعيالاستقطابعامل تصحيح الخطأ
11843ويجب ضبط معدل الترميز للقناة كالتالي: 27500القناة على القمر الصناعي: نايل ساتأفقيآلي

 

قناة الاهلي

الترددمعامل الترميزالاستقطابالقمر الصناعي
12340ويجب ضبط معدل الترميز للقناة كالتالي: 27500أفقيالقناة على القمر الصناعي: نايل سات

 

قناة الزمالك

الترددمعامل الترميزالاستقطابالقمر الصناعي
11449ويجب ضبط معدل الترميز للقناة كالتالي: 27500أفقيالقناة على القمر الصناعي: نايل سات

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