جدول تردد قنوات الكأس المفتوحة 2022.. إليك تردد قنوات الكرة على النايل سات
تردد قنوات الكأس المفتوحة 2022 تنقل العديد من المباريات الهامة في عدد كبير من الدوريات الهامة على مدار العام وفي مختلف المواسم، وتستعرض جريدة الدستور في السطور التالية تردد قنوات الكرة على النايل سات.
تردد قنوات الكأس المفتوحة 2022
الترددات
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|القناة على القمر الصناعي: عرب سات
|12418 H
|ويجب ضبط معدل الترميز للقناة كالتالي:27500
|القناة على القمر الصناعي: نايل سات
|11919 H
|القناة على القمر الصناعي: سهيل سات
|11678.07 H
|القناة على القمر الصناعي: اسيا سات
|3660 V
تردد القنوات الرياضية 2022
تردد قناة اون سبورت على النايل سات
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|عامل تصحيح الخطأ
|10853
|27500
|رأسي
|القناة على القمر الصناعي: نايل سات
|6/5
قناة نايل سبورت على القمر الصناعي
|التردد
|معامل الترميز
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|عامل تصحيح الخطأ
|11843
|ويجب ضبط معدل الترميز للقناة كالتالي: 27500
|القناة على القمر الصناعي: نايل سات
|أفقي
|آلي
قناة الاهلي
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|12340
|ويجب ضبط معدل الترميز للقناة كالتالي: 27500
|أفقي
|القناة على القمر الصناعي: نايل سات
قناة الزمالك
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|11449
|ويجب ضبط معدل الترميز للقناة كالتالي: 27500
|أفقي
|القناة على القمر الصناعي: نايل سات
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