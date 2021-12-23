نائب بالبرلمان العربي: نسعى لتحقيق التكامل العربي في كل المجالات

وجه اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي، الشكر لرئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي لدعوته عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له لعقد الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم الخميس، بقاعة مجلس النواب الأردني، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال: "إن انعقاد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي استعرضت توصيات اللجنة لعقد المنتدى العربى حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودور القطاع الخاص فى تعزيز التجارة البينية، وكذلك إعداد مشروع قانون استرشادي عربى فى مجال الذكاء الاصطناعي وأيضًا اعتماد مشروع محاور تقرير الحالة الاقتصادية فى العالم العربى عام 2021".

وأشاد اللواء طارق نصير بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي وحرصه على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بينة وبين مجلس النواب الأردني والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لخدمة قضايا الأمة العربية.

وأكد أن البرلمان العربي يحرص دائمًا على تعزيز التطورات التي تشهدها الأمة العربية المشاركة في تكوين الوعي لدى الشعوب العربية بمسيرة العمل العربي المشترك، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية مع تحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وصولًا إلى تحقيق الوحدة العربية.

وكان رئيس البرلمان العربي قد دعا خلال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم، المجتمع الدولي لسرعة التحرك الفوري والعاجل للوقوف على الانتهاكات والجرائم الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء من الشعب اليمني العزيز، وكذلك جرائمها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

كما أكد دعمه التام للجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي لسرعة التحرك الفوري والعاجل للوقوف على الانتهاكات والجرائم الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء من الشعب اليمني العزيز، وكذلك جرائمها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا دعمه التام للجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.