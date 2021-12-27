تسليم جثة ابنة ملحن خليجى شهير لذويها والتصريح بدفنها

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، تسليم جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفاة داخل شقة بالتجمع الخامس، لذويها والتصريح بالدفن.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تدعى "أريج. ع. م"، تبلغ من العمر 24 عامًا، وابنة ملحن خليجي شهير يدعى "عبدالله. م"، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس.

وفور عثور الخادمة على جثة الفتاة قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة.

كما كشف مصدر مطلع عن أن الفتاة المتوفاة كانت تعاني منذ فترة قليلة من المرض، وتم حجزها على أثره داخل أحد المستشفيات وخرجت قبل وفاتها بأيام قليلة.

وبعد إجراء الفحص والمعاينة، وإتمام التقرير الطبي عن سبب وفاة الفتاة، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، كما صرحت بتسليم الجثة للسفارة التابعة لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدفنها في بلدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة داخل شقة بأحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة (أريج. ع)، 24 سنة، تحمل جنسية عربية، ووالدها ملحن موسيقي شهير.