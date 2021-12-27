انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الإثنين، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الذي نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع إبراهيم اللقاني، المتفرع من شارع بطرس غالي في منطقة روكسي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.