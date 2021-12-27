الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمصر الجديدة

حريق شقة
حريق شقة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الإثنين، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الذي نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع إبراهيم اللقاني، المتفرع من شارع بطرس غالي في منطقة روكسي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية المعمل الجنائي قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة بطرس غالي انتداب المعمل الجنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

موجة من الصقيع والأرصاد تحذر.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«بتروجاس» تُعلن عن وظائف جديدة بنظام الإعارة

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان «شموس ساطعة»

«البترول»: سداد 87% من مستحقات الشركاء الأجانب خلال 2021

مصرع طفل سقط من الخامس فى كفرشكر

النيابة تطلب سرعة التحريات في واقعة مذبحة كرموز وسؤال شهود العيان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية