الحماية المدنية تنقذ قعيدة و2 آخرين في حريق وحدة سكنية ببورسعيد

شهدت مساكن الحرية بمحافظة بورسعيد، حريق هائل في العمارة رقم 88، تمكن من التهام الوحدة السكنية رقم 18، وتسبب في حريق الأم و 3 من الأبناء.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

هرعت سيارات الحماية المدنية إلي موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلي العمارات المجاورة، وذلك من خلال سيارتي مطافي، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.

وتمكن العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء وفريق من الحماية المدنية من إقتحام النيران وإنقاذ سيدة قعيدة علي كرسي متحرك وأم وطفلين، وتبين أن السيدة القعيدة جدة الأطفال.

الأهالي تنقل المصابين

استقبل مستشفى السلام عن طريق الأهالي 4 مصابين بحروق حريق المنزل، وهم: الأم أمال صابر تغيان 56 عامًا، والأبناء مصطفي محمد إبراهيم 4 سنوات، وأحمد محمد إبراهيم 3 سنوات، والمصابة هدير طارق محمد أحمد 25 عامًا.

الفريق الطبي يحاول إنقاذ حياتهم

ويقوم الفريق الطبي بقسم طوارئ مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وفريق قسم الحروق، بمحاولة إنقاذ 3 حالات، وذلك بعد وفاة الطفل أحمد محمد إبراهيم والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على الملابسات، وذلك لتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وعاين فريقًا من النيابة العامة موقع الحادث، وناظر الجثة في مشرحة مستشفى السلام، وقام بالاستماع إلي أقوال الجيران وشهود العيان ويجري الاستماع إلى أقوال المصابين، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة بالمشرحة لحين التصريح بالدفن.

وعاين فريقًا من النيابة العامة موقع الحادث، وناظر الجثة في مشرحة مستشفى السلام، وقام بالاستماع إلي أقوال الجيران وشهود العيان ويجري الاستماع إلى أقوال المصابين، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة بالمشرحة لحين التصريح بالدفن.