الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.


ففي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 184 ألفا 802 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 52 مليونا و54 ألفا و982 حالة، كما تم تسجيل 1345 حالة وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 814 ألفا و891 حالة.


فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل تسجيل 3180 إصابة و96 وفاة جديدة بوباء "كوفيد-19" كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و238 ألفا و369 إصابة منذ بدء الجائحة؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 618 ألفا و686 حالة وفاة.


وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و65 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و987 ألفا و909 حالات، كما سجلت 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و203 حالات.


وفي تشيلي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1155 إصابة جديدة و21 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و800 ألف و280 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 39 ألفا و34 حالة وفاة.


وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 964 ألفا و729 إصابة، وظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند إلى 8320 حالة وفاة.


وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 151 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 693 ألفا و253 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و325 حالة وفاة بعد وفاة 46 حالة.


وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 177 إصابة جديدة وتسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 374 ألفا و526 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 9 آلاف و613 حالة وفاة بعد وفاة 8 حالات.


وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 279 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 223 ألفًا و211 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7904 حالات وفاة.


وفي جنوب أفريقيا أبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد عن وفاة شخص وإصابة 41 شخصا، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أفريقيا إلى 90 ألفا و814 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى 3 ملايين و413 ألفا و540 إصابة، بعد تسجيل 5605 إصابات جديدة.

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وائل لطفي

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