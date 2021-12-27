أسعار العملات اليوم الإثنين 27-12-2021

ينشر موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية فى السوق المحلي المصري اليوم الإثنين 27-12-2021، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة وفقًا لتحديثاتها الأخيرة.

أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرى اليوم الإثنين 27-12-2021

واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 17.64 للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.60 جنيه للشراء، 20.80 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرى اليوم الإثنين 27-12-2021

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، وتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى عند 49.21 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم 40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال القطري في السوق المحلي المصري اليوم سعر 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال العماني في السوق المحلي 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع، وتداولت البنوك العاملة في مصر سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء و 4.28 إلى 4.30 جنيه للبيع ، وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في بنك بلوم، عوده، المصري الخليجي عند مستوى 4.26 جنيه.