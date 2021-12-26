الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحذير مهم لمرتادي طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي

طريق «الإسماعيلية
طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي

طالبت محافظة الإسماعيلية، المسافرين وقائدي المركبات على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي بتوخي الحذر أثناء المرور على الطريق اليوم الأحد، لسقوط كتلة رخامية من سيارة على الطريق.

وأكدت المحافظة في بيانها، وصول بلاغ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بسقوط كتلة رخامية من سيارة بالكيلو ٨٦ القاهرة الإسماعيلية الصحراوي أمام مدينة القصاصين، مما قد يتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وأخطرت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مركز ومدينة القصاصين للمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إخطار الإدارة العامة للمرور، والتي أفادت بعدم وجود معوقات بالحركة المرورية.

وأوضحت المحافظة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة للموقف، والتواصل مع كافة الجهات المعنية، للتأكد من عودة حركة سير الطريق بكامل طاقته، دون أي معوقات أمام المسافرين والسائقين.

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